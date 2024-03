Tayikistán constata numerosas salidas de sus ciudadanos de Rusia tras los atentados de Moscú

Las autoridades de Tayikistán han constatado numerosas salidas de sus ciudadanos residentes en Rusia desde el atentado de la semana pasada en el pabellón de eventos moscovita del Crocus City Hall, que costó la vida a 144 personas y por el que han sido acusados cuatro tayikos.

"Estamos recibiendo bastantes llegadas", ha confirmado la viceministra de Trabajo tayika, Shakhnoza Nodiri. "No tanto por una campaña de acoso como por miedo a que pueda tener ocurrir. Estamos supervisando la situación, pero la realidad ahora mismo es que están regresando al país más personas de las que salen", ha añadido en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

La viceministra, no obstante, reconoce "amenazas" contra la población tayika en Rusia -- y contra la propia delegación de Trabajo tayika en el país -- especialmente en las redes sociales a través de mensajes que solo quieren fomentar el odio étnico "a nivel cotidiano".

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, cuatro días después del atentado más sangriento en la historia contemporánea de Moscú, la Embajada de Tayikistán pidió tranquilidad a sus ciudadanos y respresentantes de los migrantes tayikos reconocían una "díficil situación" de este sector de la población tras los atentados.

"Es mejor prevenir ciertos tipos de conflictos", explicó a la cadena rusa RBC el representante de la diáspora tayika en Rusia, Faruj Mirzoev. "Por eso tenemos que recomendar, no obligar sino recomendar, que nuestras gente no sucumba a las provocaciones y que no acuda a eventos multitudinarios", añadió.

Rusia es, de largo, el principal destino de los tayikos que buscan trabajo fuera. Según los datos del Ministerio de Trabajo, de los más de 652.000 empleados migrantes identificados en 2023, más de 627.000 eligieron la Federación de Rusia como destino principal.