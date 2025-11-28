Tayikistán/Afganistán.- China condena la muerte de tres chinos en Tayikistán en un ataque con dron desde Afganistán

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de China han condenado firmemente este viernes la muerte de tres ciudadanos chinos en un ataque con dron perpetrado el miércoles desde Afganistán contra la localidad tayika de Shamsiddin-Shohin, situada cerca de la frontera entre ambos países.

La Embajada china ha indicado en un comunicado que el ataque supuso "un grave acto criminal" y ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, al tiempo que ha expresado su mecanismo de respuesta ante emergencias para abordar la situación.

Asimismo, ha reclamado a las autoridades tayikas que abran una investigación exhaustiva de cara a llevar a los responsables ante la justicia y que adopten "medidas efectivas" para garantizar la seguridad de ciudadanos, instituciones y proyectos chinos en su territorio.

La legación ha recomendado además a sus ciudadanos en el país centroasiático que eviten viajar o trabajar en la zona cercana a la frontera con Afganistán y ha pedido a los que estén presentes en el lugar que lo abandonen "cuanto antes", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El Ministerio de Exteriores tayiko, que no atribuyó responsabilidad en el ataque --en el marco de los incidentes de seguridad registrados en la frontera común durante los últimos meses--, especificó el jueves en su comunicado que el ataque alcanzó al campamento de la empresa china LLC Shohin SM en la región de Jatlon.

Por su parte, las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han expresado sus condolencias a Tayikistán y China por el "lamentable incidente" en Shamsiddin-Shohin, al tiempo que ha expresado su condena "en los términos más firmes" a lo sucedido.

"Según la evaluación inicial y la información disponible en manos de las autoridades del Emirato Islámico de Afganistán, las partes involucradas en este incidente son aquellas que buscan incitar el caos y desestabilizar la región para crear un estado de desconfianza entre los países", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Hafiz Zia Ahmad, en un comunicado en su cuenta en la red social X.

De esta forma, ha mostrado la "plena disposición" de Kabul para "cooperar" con Tayikistán, "incluido el intercambio de información, la cooperación técnica y las evaluaciones conjuntas", para poder "esclarecer" lo sucedido. "El Emirato Islámico de Afganistán renueva sus condolencias y simpatía a las familias de las víctimas, expresando su solidaridad y compasión con ellas", ha zanjado.