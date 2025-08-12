Taylor Swift anuncia un nuevo álbum titulado "The Life of a Showgirl"

Por Chandni Shah

12 ago (Reuters) - La superestrella Taylor Swift anunció el martes su duodécimo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl".

Swift, que ha ganado 14 Grammys, incluidos cuatro trofeos sin precedentes al álbum del año, anunció el álbum en un episodio de pódcast con su novio y estrella del fútbol americano estadounidense Travis Kelce y su hermano Jason Kelce.

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'", dijo Swift mientras sostenía una versión difuminada de la portada del disco, en un clip del pódcast New Heights en la red social Instagram.

La página web de Swift indica que la fecha oficial de lanzamiento del álbum se anunciará próximamente.

La versión en vinilo del álbum está disponible para reserva en el sitio web de Swift a US$30. La versión en casete cuesta US$20, y un CD con un póster de Swift está disponible por US$13.

La megaestrella, cuya gira "The Eras Tour", que batió récords, fue la primera en superar los 1000 millones de dólares de ingresos, anunció el álbum después de que en mayo comprara los máster de grabación de sus seis primeros discos, lo que le dio el control de toda su música tras una disputa con su anterior discográfica.

El último álbum de Swift, "The Tortured Poets Department", vendió 2,61 millones de álbumes y unidades de "streaming" durante su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos, y Billboard lo calificó como la mayor semana de reproducción para un álbum de la historia y la mayor semana de ventas para un álbum en vinilo en la era moderna. Spotify ha declarado que "The Tortured Poets Department" ha sido el álbum más reproducido en una sola semana, superando los 1000 millones de reproducciones.

La cantante es una de las artistas más importantes de la música que han publicado álbumes recientemente. La también artista pop Sabrina Carpenter publicará su álbum "Man's Best Friend" en agosto, mientras que el cantante Ed Sheeran lo hará en septiembre.

Swift, de 35 años, ha estado marcando hitos en la industria musical e impulsando las economías locales con "The Eras Tour", un fenómeno que algunos economistas han denominado "Swiftflación".

El término se utiliza para describir cómo su popular gira ha provocado subidas temporales de los precios locales, sobre todo en sectores como la hostelería, la restauración, los viajes y el ocio. (Reportaje de Chandni Shah en Bengaluru; Edición de Tom Hogue, Stephen Coates y Kim Coghill, editado en español por Irene Martínez)