Taylor Swift es nombrada la artista con mayores ventas del año por sexta vez

18 feb (Reuters) - Taylor Swift fue la artista global con mayores ventas del año 2025, dijo la IFPI el miércoles, la sexta vez que se queda con el título de la organización que representa a la industria de la música grabada

El premio llega tras el éxito del último álbum de la megaestrella, "The Life of a Showgirl", que, según Billboard, vendió más copias en su primera semana que cualquier otro álbum de la era moderna. Billboard citó datos de Luminate

Swift tuvo un gran éxito comercial en formatos de streaming, físicos y digitales con el lanzamiento de "The Life of a Showgirl" y el documental de su gira "The End of an Era", dijo IFPI

La artista también lideró el ranking de ventas en 2014, 2019 y de 2022 a 2024

Swift ha ganado el premio tantas veces como todos los demás artistas juntos en los últimos 10 años, lo que refleja tanto su consistencia creativa como las estrategias globales a largo plazo que respaldan sus lanzamientos, dijo la IFPI en un comunicado

El premio se calcula teniendo en cuenta las ventas mundiales de un artista o grupo en formatos de música en streaming, descarga y físicos durante el año calendario y cubre todo su trabajo, según la organización

El grupo de K-pop Stray Kids ocupó el segundo lugar en 2025, mientras que el rapero canadiense Drake quedó en tercer lugar. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)