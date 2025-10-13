Taylor Swift estrenará el final de su gira Eras Tour y una serie documental en Disney+

13 oct (Reuters) - La superestrella del pop Taylor Swift anunció el lunes que el 12 de diciembre estrenará en Disney+ una película del concierto y una serie documental de seis capítulos que narran la última etapa de su exitosísima gira Eras Tour, ampliando así su colaboración con el servicio de streaming.

Disney+, que ya emitió una versión previa de la película Eras Tour a principios de año, está profundizando su colaboración con Swift, apoyándose en música exclusiva en directo y en la gran base de admiradores de la superestrella del pop para atraer a nuevos abonados en un mercado competitivo.

En una publicación en X, Swift dijo que "The Eras Tour | The Final Show" transmitirá la actuación completa de su última parada de la gira en Vancouver, incluyendo el primer set completo en vivo de su álbum "Tortured Poets Department".

Disney+ también estrenará los dos primeros episodios de una serie documental de seis capítulos titulada "The End of an Era", que ofrecerá una visión entre bastidores de lo que Swift calificó como "el capítulo más importante e intenso" de su carrera.

The Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023 y abarca las dos décadas de catálogo de Swift, se ha convertido en la gira más taquillera de la historia tras generar más de 2000 millones de dólares en venta de entradas.

La anterior versión cinematográfica, "Taylor Swift: The Eras Tour", que se estrenó en cines el año pasado, es la película de conciertos más taquillera de la historia.

Swift ha ganado 14 Grammy, incluidos cuatro premios récord al Álbum del Año, y su último álbum, "The Life of a Showgirl", se convirtió en el más reproducido en Spotify en un solo día tras su lanzamiento en octubre. (Reporte de Kritika Lamba en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)