Taylor Swift gana el máximo honor en los Premios MTV y empata récord de Beyoncé

NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift ganó el trofeo más importante en los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles por la noche, al video del año, por “Fortnight” con Post Malone.

En su discurso, habló de su “novio, Travis”, agradeciéndole por estar en el rodaje del video musical.

“Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia”, dijo sobre el astro de la NFL Travis Kelce, antes de cambiar de tema a las elecciones presidenciales de 2024 e instar a sus fans mayores de 18 años para que se registren para votar.

Sin embargo, Swift evitó hablar sobre la candidatura presidencial de Kamala Harris en el escenario. El martes por la noche, Swift respaldó a la vicepresidenta, momentos después de que terminara el debate de Harris con el expresidente Donald Trump.

Swift se llevó a casa siete premios, lo que eleva su total a 30. Eso significa que ha empatado el récord de Beyoncé y ambas ostentan el título de las artistas más premiadas en la historia de los VMAs.

Swift y Malone también se llevaron a casa el primer premio televisado de los galardones, conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs, en ese caso a la mejor colaboración. Recibieron el premio de Flavor Flav y la gimnasta olímpica Jordan Chiles.

La cantante comenzó ese discurso recordando a todos los que perdieron la vida y a sus seres queridos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre, hace 23 años, antes de agradecer a Malone.

“Hay una razón por la que Post Malone es la persona favorita de todos en la música para colaborar”, dijo Swift. “Me ha llevado una eternidad conseguir que deje de llamarme señora”.

Chappell Roan se llevó la estatuilla al mejor artista nuevo en los VMAs.

“Dedico esto a todas las artistas drag que me inspiran”, dijo en su discurso, mientras vestía una cota de malla, leyendo sus palabras escritas en un diario. “Y dedico esto a las personas queer y trans que dirigen el pop... Gracias por escuchar.”

Las mujeres dominaron la entrega de los premios, ningún ejemplo mejor que el escenario transformado en un castillo medieval para el número musical de Roan.

La drag queen Sasha Colby la presentó como “la artista favorita de tu drag queen favorita”, una referencia a la ahora famosa actuación de Roan en Coachella, que a su vez se inspiró en Colby. Sin duda, los verdaderos fans disfrutaron de esta referencia.

Roan apareció vestida con una armadura, disparando una ballesta encendida a las puertas del castillo que estaban detrás de ella, quemándolas en el proceso. Sus bailarines eran caballeros y luchaban entre sí en una coreografía increíble mientras cantaba su éxito pop queer, “Good Luck, Babe”.

La otra voz del pop en 2024, Sabrina Carpenter, ganó el premio a la canción del año por “Espresso”.

“Esto es realmente especial”, dijo en su discurso, dedicado a sus fans. “Y gracias a ese café expreso”.

Momentos antes, Carpenter llevó su estilo veraniego a la entrega de premios, conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs. Interpretó sus exitos “Please Please Please”, “Taste” y, claro, “Espresso” mientras bailaba con un hombre de la luna y un extraterrestre.

Tyla ganó el premio al mejor afrobeats.

Katy Perry recibió el premio Video Vanguard, interpretando un popurrí de sus éxitos: “Roar”, “E.T.”, “California Gurls”, “Teenage Dream”, “I Kissed a Girl”, “Firework”, “Lifetimes”.

“Hice todo eso el primer día de mi período, ¿puedes creerlo?”, bromeó en su discurso de aceptación. “Hay tantas cosas que tienen que alinearse para tener una carrera larga y exitosa como artista. No hay accidentes que duren una década”.

También adelantó una nueva canción, “I’m His, He’s Mine”, con Doechii, que samplea el clásico de Crystal Waters, “Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da)”.

Entre las ganadoras anteriores del Premio Video Vanguard se encuentran Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Un ejército de dobles de Slim Shady siguió a Eminem mientras daba inicio a los premios, conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs, lanzando un popurrí de sus éxitos “Houdini” y “Somebody Save Me”, con una transmisión de Jelly Roll. (La canción hace referencia al gran éxito de radio country de Jelly Roll, “Save Me”).

Megan Thee Stallion dio la bienvenida a la multitud debutando como anfitriona el miércoles por la noche. Bromeó diciendo que los VMAs ahora representan los “voluptuosos premios Megan”. Más adelante fue una de las artistas con un número musical.

Karol G tuvo una ardiente interpretación de su éxito, “Si antes te hubiera conocido”, que hizo bailar a Camila Cabello. Rauw Alejandro llevó un poco de Puerto Rico al escenario, interpretando “Touching The Sky”, “DILUIVO” y “Déjame entrar”.

LL COOL J celebró los 40 años de Def Jam Records con Flavor Flav de Public Enemy y Chuck D.

Halsey recordó a los suburbios para su nuevo sencillo, “Ego”, que evoca bandas de garage. “Yeah Glo!” de GloRilla. y “TGIF” aportaron estilo.

LISA de Blackpink llegó al escenario de los VMAs por primera vez como solista, impulsando dos de sus nuevos sencillos, “New Woman” y “Rockstar”. Shawn Mendes hizo un esperado regreso, debutando con un número acústico al estilo de John Mayer titulado “Nobody Knows”.

Anitta interpretó “Paradise”, “Alegría” y “Savage Funk”, junto con DJ Khaled, Fat Joe y Tiago PZK. Momentos después ganó el premio a mejor video de música latina por “Mil veces”.

Benson Boone parecía tan entusiasmado como siempre por interpretar su éxito viral “Beautiful Things” en el escenario de los VMAs. Lenny Kravitz demostró que el rock no está muerto con “Are You Gonna Go My Way”, “Human” y finalmente “Fly”, en la que se le unió Quavo.

La 40ª edición de los VMAs se celebra en el UBS Arena de Long Island en Nueva York.

La noche estuvo repleta de celebridades y tuvo mucho de Swift, quien llegó a la entrega de premios con un corsé de tartán verde con una cola a juego y guantes largos de cuero negro.

La estrella del pop lideraba las nominaciones con 12, ocho por su video musical “Fortnight”, dos categorías sociales y nominaciones en las categorías de mejor pop y artista del año. Le seguía su colaborador de “Fortnight”, Post Malone, que está nominado junto con Swift 10 veces y obtuvo su 11a nominación por su éxito country “I Had Some Help”, con Morgan Wallen.

