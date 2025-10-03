Taylor Swift lanza "Life of a Showgirl" con una promoción mundial

Por Dawn Chmielewski

LOS ÁNGELES, 3 oct (Reuters) -

Un nuevo álbum de estudio de la superestrella Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", llega el viernes con un bombardeo promocional que incluye ventas a medianoche en tiendas Target en Estados Unidos, una fiesta de lanzamiento en cines de todo el mundo y experiencias limitadas en Nueva York y Los Ángeles.

El lanzamiento sigue a "The Tortured Poets Department", el undécimo álbum de estudio de la cantante, que debutó en el número 1 de la lista de álbumes Billboard 200 y vendió el equivalente a 8 millones de discos en Estados Unidos, según Luminate, una empresa que rastrea las ventas de música.

"Ocupa una posición muy poco común en el fragmentado panorama musical actual: es una superestrella en activo con una base de fans masiva y leal", afirma Tatiana Cirisano, vicepresidenta de estrategia musical de MIDiA Research.

Estos apasionados fans, que se autoidentifican como "swifties", ayudan a la artista a abrirse paso en el fragmentado panorama musical y a subir a lo más alto de las listas, afirma Cirisano.

"Muy pocos consiguen que un número tan masivo de personas escuche lo mismo a la vez. Así que me sorprendería mucho que el nuevo lanzamiento no alcanzara su nivel habitual de éxito", afirmó.

Taylor Swift ha estado creando expectación por el nuevo álbum desde el 11 de agosto, cuando publicó una cuenta atrás en su sitio web que mantuvo a los fans a la espera hasta las 12:12 a.m. ET del 12 de agosto, cuando reveló el título de su 12º álbum "The Life of a Showgirl". Al día siguiente, Swift apareció en el pódcast "New Heights", presentado por su prometido, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de los Philadelphia Eagles Jason Kelce. El pódcast de deportes y cultura pop, clasificado entre los 10 mejores, fue un buen escenario para hablar de su próximo álbum, inspirado, según dijo, en la alegría que sintió al actuar por todo el mundo en su gira mundial Eras Tour, que batió récords. El episodio del 13 de agosto ha superado los 23,4 millones de visitas en YouTube.

Taylor Swift se ha convertido en una fuerza cultural y económica. Su gira Eras Tour fue la más taquillera de todos los tiempos, con más de US$2000 millones en entradas vendidas tras concluir en diciembre de 2024, según Pollstar, una publicación especializada en la industria de los conciertos.

Esta cifra no incluye el aumento de los alquileres de hoteles y Airbnb, las cuentas de restaurantes y las ventas de "merchandising".

Académicos han afirmado que Swift rivaliza con otros iconos del pop, como Elvis o Michael Jackson, en cuanto a su impacto cultural, ya sea impulsando la sintonía de los partidos de la NFL o liderando campañas de registro de votantes.

Los socios comerciales se han mostrado ansiosos por aprovechar el fenómeno que se ha dado en llamar "Swiftonomics".

AMC Theatres ha anunciado planes para distribuir "The Official Release Party of a Showgirl", una película de 89 minutos que presenta el primer vídeo musical del álbum, "The Fate of Ophelia", e imágenes entre bastidores del rodaje del vídeo musical y reflexiones de Swift sobre canciones del álbum. La película se estrenará de forma limitada, de viernes a domingo, en más de 50 mercados.

El minorista Target tiene previsto abrir algunas tiendas el viernes a medianoche para vender una edición limitada del álbum en vinilo con un "brillo dorado" y tres CD con ilustraciones exclusivas del álbum y el póster.

El martes, el servicio de música en streaming Spotify inauguró una tienda de solo tres días en Nueva York para que los fans de Swift se adentrasen en el mundo del álbum, con letras de canciones ocultas en expositores que incluían un camerino y otros elementos propios de una gira de conciertos. El viernes, TikTok inauguró su propia instalación "Life of a Showgirl" en Los Ángeles.

Taylor Nation, el equipo de promoción de la artista, publicó un calendario de apariciones promocionales para promocionar el nuevo álbum, que incluye "The Graham Norton Show" el viernes, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" el lunes y "Late Night with Seth Meyers" el miércoles. (Edición de Patricia Reaney; edición en español de María Bayarri Cárdenas)