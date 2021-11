Taylor Swift lanza una nueva versión de Christmas Tree Farm

En 2019 Taylor Swift celebr贸 la Navidad con la publicaci贸n de Christmas Tree Farm. Ahora Amazon Music ha anunciado el lanzamiento en exclusiva de Christmas Tree Farm (Old Timey Version), nueva versi贸n del tema compuesto por la ganadora de 11 premios Grammy.

Inspir谩ndose en su infancia, puesto que se cri贸 en una plantaci贸n de 谩rboles de Navidad en Pennsylvania, Swift escribi贸 Christmas Tree Farm mientras celebraba las Navidades de 2019 con su familia. Esta nueva versi贸n del super茅xito navide帽o se ha grabado en los m铆ticos estudios londinenses de Abbey Road, y cuenta con novedosos arreglos musicales para los que se ha contado con una orquesta de 70 instrumentos.

Christmas Tree Farm (Old Timey Version) de Taylor Swift ya est谩 disponible en exclusiva para todos los usuarios de Amazon Music, incluyendo en formato Dolby Atmos.

https://www.youtube.com/watch?v=wgN81KxRNdY

"Taylor Swift es un icono de la m煤sica que ha batido todos los r茅cords de reproducciones en streaming ?en Amazon Music a lo largo de los a帽os. Estas Navidades nos hace especial ilusi贸n poder ofrecer a sus fans esta nueva y atemporal versi贸n de Christmas Tree Farm para que la disfruten cuando se re煤nan con amigos y familiares durante las fiestas", ha se帽alado Ryan Redington, vicepresidente de Amazon Music.

Amazon Music se ha preparado para las fiestas con una programaci贸n musical especial de Navidad, incluido el lanzamiento de numerosas canciones Amazon Original nuevas como la versi贸n de I'll Be Home for Christmas de Camila Cabello; la nueva canci贸n original de Dan + Shay, titulada Pick Out a Christmas Tree; el villancico flamenco in茅dito Al rey de reyes, compuesto por Israel Fern谩ndez; la reinterpretaci贸n del Purple Snowflakes de Marvin Gaye realizada por Leon Bridges; el nuevo tema de Sech, llamado Carta Navide帽a, o Come on Home for Christmas de George Ezra, entre otros muchos temas musicales.