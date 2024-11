Taylor Swift triunfa en los MTV Europe Music Awards 2024 con cuatro premios

La cantante estadounidense Taylor Swift fue la gran triunfadora de los MTV Europe Music Awards, al lograr cuatro premios este domingo en la ciudad inglesa de Mánchester.

La megaestrella del pop de 34 años, que no estuvo presente, ganó en las principales categorías, incluyendo cantante del año y mejor artista en vivo. En un mensaje pregrabado, la intérprete de "Shake it off" expresó su "tristeza" por no poder acudir a la ceremonia.

adm/psr/mas

AFP