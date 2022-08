Taylor Swift triunfa en unos MTV VMA que sitúan a Bad Bunny como el Mejor Artista del Año

La cantante estadounidense Taylor Swift ha sido la gran triunfadora de los MTV Video Music Awards (VMA) al hacerse con el deseado premio de Mejor Vídeo del Año en una noche en la que el puertorriqueño Bad Bunny obtuvo el de Mejor Artista del Año.

En el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey), Swift recogió este domingo los premios de Vídeo del Año, Mejor Vídeo de Largo Formato y Mejor Dirección por 'All too well (10 minute version)'. La artista aprovechó su paso por la gala para anunciar el lanzamiento de su próximo disco que se titulará Midnights y se estrenará el próximo 21 de octubre.

Por su parte, Bad Bunny, que durante la noche actúo en el Yankee Stadium en el marco de los premios, se hizo con el galardón de Mejor Artista del Año, por el que dio un aplaudido discurso en el que reivindicó su país, su cultura y su lengua.

Entre los premiados también estuvo Harry Styles, quien no acudió a la cita, pero se llevó el premio a Mejor Álbum del Año por 'Harry's House', y el de Mejor Video Pop y Mejor Cinematografía por la canción 'As it was'.

Además, Lil Nas X y Jack Harlow se hicieron con el premio de Mejor Colaboración por 'Industry baby'; Maneskin con el de Mejor Vídeo Alternativo por 'I wanna be your slave'; Jack Harlow el de canción del verano por 'First class'; Billie Eilish, Canción del Año por 'Happy than ever', o la brasileña Anitta el de Mejor Vídeo Latino por 'Envolver'.