Tchouameni, baja del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouameni es baja por una lesión en su pierna izquierda y se perderá el domingo el partido ante el Rayo en Vallecas.

Bernat Armangue - AP

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni es baja por una lesión en su pierna izquierda y se perderá el domingo el partido ante el Rayo en Vallecas, anunció este jueves el club blanco.

"Tras las pruebas realizadas hoy (jueves) a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", señaló la entidad merengue en un comunicado.

El club no especificó el tiempo que estará ausente de los terrenos de juego, pero la prensa española lo estima en unas tres semanas.

Tampoco estará disponible para su selección durante el parón internacional de noviembre.

Tchouaméni jugó todo el encuentro en la derrota del Real Madrid por 1-0 frente al Liverpool el martes en Anfield en Champions League.

