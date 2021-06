Team Visa va por el Oro: El más amplio y diverso grupo de atletas para Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020

San francisco--(business wire)--jun. 30, 2021--

A menos de 30 días para la Ceremonia de Apertura de Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Visa (NYSE:V), el Socio Oficial de Tecnologías de Pago de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, presenta la lista completa de atletas del programa Team Visa para Tokio, mientras se prepara para apoyar y celebrar al grupo más grande de atletas Olímpicos y Paralímpicos de Visa a la fecha. Desde el lanzamiento del programa Team Visa en el 2000, Visa ha apoyado a más de 500 atletas y promesas Olímpicas y Paralímpicas, como parte de los esfuerzos generales que empoderan a los atletas para tener éxito tanto dentro como fuera del campo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210630005736/es/

Team Visa goes for gold. Largest and most diverse athlete roster unveiled for Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020, comprised of 102 athletes, spanning 54 markets and 28 sports. (Graphic: Business Wire)

Programa Team Visa para Tokio 2020 en números:

El grupo de atletas del Team Visa de América Latina y el Caribe incluye 1:

1. Delfina Merino (Argentina, Hockey) 2. Paula Pareto (Argentina, Judo) 3. Gustavo Fernandez (Argentina, Tenis en silla de ruedas) 4. Alison Cerutti (Brasil, Voleibol de Playa) 5. Gabriel Medina (Brasil, Surf) 6. Daniel Dias (Brasil, Para-natación) 7. Mariana Pajón (Colombia, Ciclismo BMX Racing) 8. Kenneth Tencio (Costa Rica, Ciclismo BMX Freestyle) 9. Luguelín Santos (República Dominicana, Atletismo) 10. Daniel Alvarez (Ecuador, Atletismo) 11. Erick Barrondo (Guatemala, Atletismo) 12. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica, Atletismo) 13. Omar McLeod (Jamaica, Atletismo) 14. María Espinoza (México, Taekwondo) 15. Alonso Edward (Panama, Atletismo) 16. Stefano Pescheira (Perú, Vela) 17. Adriana Diaz (Puerto Rico, Tenis de mesa) 18. Mikel Thomas (Trinidad y Tobago, Atletismo)

______________________________ 1 listado incluye a todos los atletas del team visa, independientemente de su estatus de clasificación olímpica

“La resiliencia y dedicación que nuestras promesas del Team Visa para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos han demostrado durante el año pasado es solo inspiradora, y verlos convertir la incertidumbre en resolución es una mentalidad de la que todos podemos aprender", dijo Luciana Resende, Vicepresidenta Senior de Mercadeo para Visa América Latina y el Caribe “Nos sentimos honrados de apoyar al Team Visa, y a todos los atletas que compiten en Tokio, en lo que ha sido un viaje más largo de lo esperado para ellos, pero que sin duda nos recordará la excepcional fuerza y carácter que se requieren para llegar ahí”.

Mostrando la mentalidad Olímpica y Paralímpica

La resiliencia y el espíritu inquebrantable de los atletas Olímpicos y Paralímpicos se pueden ver en las experiencias de veteranos y novatos por igual, durante el año pasado, difundiendo mensajes de optimismo y positividad mientras se mantienen dedicados a su entrenamiento para competir en el escenario mundial en Tokio:

“El retraso de Los Juegos me dio un tiempo extra para prepararme, me siento en mejor forma ahora. Es importante ser flexible con los cambios, ya que nunca sabemos qué va a pasar. Durante este tiempo, mi inspiración provino de mostrar que los atletas somos los nuevos guerreros de la sociedad, y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, mantenemos la cabeza erguida mirando hacia nuestra meta. Siempre habrá rocas en el camino, así que asegúrate de hacer un movimiento positivo con ellas”. – Keneth Tencio

“La pandemia me afectó completamente. Un nadador necesita de la piscina para entrenar y literalmente me sentí como pez fuera del agua. Pero me enfoqué en mi preparación física con ejercicios adaptados para hacer en casa, hasta que pude regresar a la piscina. Al mismo tiempo, me mantuve cerca de la gente en redes sociales para enviar mensajes positivos y apoyarnos entre nosotros en estos tiempos difíciles.” – Daniel Dias

Empoderar a los atletas más allá del campo de juego

Visa entiende la importancia de apoyar a los atletas en el apogeo de su carrera deportiva, así como cuando enfrentan desafíos al pasar al siguiente capítulo. Sobre la base de su asociación Olímpica y Paralímpica de 35 años, el Programa de Desarrollo de Negocios para atletas Olímpicos y Paralímpicos de Visa (OPBDP por sus siglas en inglés), ofrece un programa rotativo de dos años que da acceso a una variedad de áreas de negocio en Visa, a medida que los atletas buscan explorar una carrera profesional más allá del deporte.

Antes de unos Juegos sin precedentes, Visa está haciendo historia al recibir a dos asociados de OPBDP como parte del Team Visa para Tokio 2020: 3 veces Olímpico, Mikel Thomas (Trinidad y Tobago, Atletismo) y Paralímpico por primera vez, Ryan Neiswender (EE.UU., Baloncesto en silla de ruedas).

Para aprender más del continuo apoyo de Visa a los atletas y promesas Olímpicas y Paralímpicas, visite la página de Asociación Olímpica y Paralímpica de Visa.

Acerca de Visa Inc.

Visa inc. (nyse: v) es la compañía líder mundial en pagos digitales. nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. nuestra avanzada red de procesamiento global, visanet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65.000 mensajes de transacción por segundo. la continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, para todos, en todo lugar. mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio. para más información, visite acerca de visa, visa.com/blog y @visanews.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210630005736/es/

CONTACT: Contacto de Prensa

Visa América Latina y el Caribe

Erandi Valdez

evaldez@visa.com

Keyword: united states central america north america california

Industry keyword: hockey general sports extreme sports other sports finance martial arts banking volleyball tennis professional services swimming biking/cycling surfing/sailboarding sports sailing

SOURCE: Visa Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/30/2021 11:10 am/disc: 06/30/2021 11:11 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210630005736/es

AP