teamLab Borderless Jeddah | El museo de arte digital que bate récords abre sus puertas en la histórica Yeda, en Arabia Saudita

teamLab Borderless Jeddah, conocido como el museo sin mapa, abrió sus puertas el 10 de junio en el distrito histórico de Yeda. Se trata de una iniciativa de la colaboración entre el Ministerio de Cultura saudita y el colectivo artístico teamLab, con sede en Tokio. Con una superficie bruta de 10.000 m2, este museo es el primero permanente de teamLab Borderless en Oriente Medio y se encuentra a orillas de la laguna de Alarbaeen, con vistas panorámicas del casco histórico de Yeda, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

teamLab Borderless Jeddah es una iniciativa del programa Calidad de vida de Arabia Saudita, cuyo objetivo es desarrollar y fomentar la infraestructura de las exposiciones culturales y artísticas, fortaleciendo así la contribución del Reino a las artes y la cultura, conforme a lo establecido en Saudi Vision 2030, entre otros propósitos de esta visión.

teamLab Borderless es un mundo de obras de arte sin fronteras, un museo sin mapa creado por teamLab. Las obras de arte salen de las salas, se comunican entre sí, se influyen unas a otras y a veces se entremezclan sin límites, conformando un mundo continuo sin fronteras. Al sumergirse en este arte sin fronteras, los visitantes "recorren, exploran y descubren".

Este inmenso museo, que fuera inaugurado por primera vez en Tokio en 2018, estableciendo entonces un récord mundial como el museo de un solo artista más visitado (*1), comprende más de 80 obras de arte independientes que interactúan complejamente entre sí y con los visitantes, transformando constantemente el escenario. teamLab Borderless Jeddah se compone de diversas áreas interconectadas en un flujo ininterrumpido: mundo sin fronteras, escultura lumínica, bosque de atletismo, parque del futuro, bosque de lámparas, la casa de té EN TEA HOUSE y la fábrica de dibujos.

Al respecto, Toshiyuki Inoko, fundador de teamLab, señaló: "Yeda es una de las principales ciudades globales de Oriente Medio, con una profunda historia y una cultura compleja e interesante. Nos sentimos muy honrados de poder inaugurar teamLab Borderless en la histórica Yeda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ocasión, hemos podido lanzar teamLab Borderless a una escala monumental, con una arquitectura realmente hermosa en este maravilloso lugar.

teamLab Borderless se funda en el concepto de que todo existe en una continuidad sin fronteras. Queremos crear una "belleza" donde las distintas obras de arte se relacionen entre sí y sean continuas, sin fronteras.

Nuestras obras se basan en la continuidad del conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Por esta razón, es muy significativo poder establecer un teamLab Borderless a gran escala en la histórica Yeda. A través de teamLab Borderless y esta ciudad milenaria, queremos hacer de este lugar el sitio más asombroso del mundo, creando una experiencia donde las personas viajen entre el pasado y el presente de manera perfectamente interconectada, con una intensa sensación de significado".

Abdulrahman Almotawa, portavoz oficial del Ministerio de Cultura saudita, subrayó: "Nos llena de orgullo poder inaugurar el museo teamLab Borderless en el corazón del casco histórico de Yeda. Esta empresa pionera, realizada en colaboración con teamLab, marca un nuevo capítulo en el panorama cultural de Arabia Saudita. Es un espacio revolucionario donde convergen las fronteras entre el arte, la tecnología y nuestro mundo natural, ofreciendo una experiencia verdaderamente envolvente. Agradecemos a teamLab por compartir la dedicación del Ministerio de Cultura para fomentar expresiones artísticas innovadoras que resuenen tanto a nivel local como mundial.

Para nosotros, teamlab Borderless Jeddah es una suerte de punto de encuentro, donde los visitantes pueden explorar territorios creativos desconocidos y entablar un diálogo entre el rico patrimonio del Reino y el discurso artístico contemporáneo. Mientras el Ministerio de Cultura continúa trabajando hacia los objetivos culturales de Saudi Vision 2030, aspiramos a que el museo fortalezca la posición del Reino como un centro de las artes y la cultura en la región y en el mundo".

Acerca de teamLab teamLab (fundado en 2001) es un colectivo artístico internacional cuya práctica colaborativa recorre el paisaje en el que confluyen el arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. A través del arte, este grupo interdisciplinario de especialistas explora la relación entre el yo y el mundo, así como nuevas formas de percepción.

Acerca del Ministerio de Cultura Saudita Arabia saudita tiene una larga historia de arte y cultura. El Ministerio de Cultura desarrolla la economía cultural del país y enriquece la vida diaria de ciudadanos, residentes y visitantes. El Ministerio supervisando 11 comisiones sectoriales que trabajan para apoyar y preservar una cultura vibrante, que respeta su pasado mientras mira hacia el futuro, valorando el patrimonio y fomentando nuevas e inspiradoras formas de expresión para todos.

Acerca del programa Calidad de vida Implementado en 2018 como parte de Saudi Vision 2030, este programa se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas y las familias sauditas. Apunta a crear un entorno propicio para el desarrollo de nuevas oportunidades, fomentando la participación en actividades culturales, de entretenimiento, deportivas, turísticas y otras que contribuyan a mejorar la calidad de vida. El programa tiene como objetivo generar empleo, diversificar las actividades económicas y elevar el estatus de las ciudades sauditas en las clasificaciones mundiales, para que sean considerados entre los mejores lugares para vivir.

