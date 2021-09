teamLab Planets en Tokio inaugura una experiencia gastronómica, un espacio de arte y una florería el 8 de octubre

Tokio--(business wire)--sep. 28, 2021--

teamLab Planets TOKYO en Toyosu, Tokio da la bienvenida a “ Vegan Ramen UZU Tokyo ” de Kioto; un nuevo espacio artístico y una florería en la que los visitantes pueden llevarse a casa orquídeas usadas en una de las obras de arte del museo. “Vegan Ramen UZU Kyoto” abrió en Kioto en marzo de 2020 y se volvió muy popular con tiempos de espera de una hora. En “Vegan Ramen UZU Tokyo”, el ramen vegano se puede disfrutar en los espacios de obras de arte Reversible Rotation - Non-Objective Space (Rotación reversible: Espacio abstracto) o Table of Sky and Fire (Mesa de cielo y fuego).

También tendrá una nueva florería, “teamLab Flower Shop & Art”, en la que los visitantes pueden llevarse a casa las orquídeas utilizadas en la obra de arte Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One (Jardín de flores flotante: Las flores y yo tenemos la misma raíz, el jardín y yo somos uno), en la que los visitantes se convierten en uno con más de 13 000 orquídeas. Todas estas instalaciones abren el viernes, 8 de octubre al público, no solo a los visitantes del museo de teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo : https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-enteamLab Planets Detalles del museo: planets.teamlab.artteamLab Planets Video destacado: https://youtu.be/xofyyJYYWMY

[Vegan Ramen UZU]

En “Vegan Ramen UZU Kyoto”, que se inauguró en marzo de 2020 en Gosho-Minami, Kioto, teamLab se encargó de diseñar el espacio y otros aspectos del restaurante, en el que los visitantes pueden disfrutar de comida vegana rodeados de arte.

“ Vegan Ramen UZU Tokyo ”, que abrirá en teamLab Planets, ofrecerá ramen vegano para llevar y disfrutar en los espacios de obras de arte recientemente abiertos Reversible Rotation - Non-Objective Space y Table of Sky and Fire. Flower Vegan Ramen (ramen vegano de flores), Green Tea Vegan Ramen (ramen vegano de té verde) y Vegan Ice Cream (helado vegano) también estarán disponibles solo en “Vegan Ramen UZU Tokyo”.

Sitio web oficial: https://vegan-uzu.com/

Cobertura de los medios de “Vegan Ramen UZU Kyoto”

Menú de ramen vegano

[Menú únicamente en Vegan Ramen UZU Tokyo]

[Nuevas obras de arte públicas] Reversible Rotation - Non-Objective Space teamLab, 2021, instalación digital, sonido: Hideaki Takahashi Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/reversiblerotation_nonobjective/

El espacio de la obra de arte se libera de los límites físicos de las superficies de mesas o sillas.

La caligrafía espacial gira en el espacio de la obra de arte, cada aspecto gira en la misma dirección. Pero gracias a las características especiales del espacio ultrasubjetivo, puede parecer que gira en sentido horario o antihorario.

La caligrafía espacial es caligrafía dibujada en el espacio, una forma de caligrafía que teamLab ha estado explorando desde su origen. La obra de arte reconstruye la caligrafía en un espacio tridimensional para expresar la profundidad, la velocidad y la potencia de una pincelada y esa caligrafía luego se aplana mediante la estructura lógica que teamLab llama espacio ultrasubjetivo. La caligrafía cambia entre dos y tres dimensiones.

Table of Sky and Fir e Arquitectos de teamLab, 2021 Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/tableskyfire_planets/

Esta mesa refleja el cielo y el universo de partículas de fuego que caen de dicho cielo. La mesa está conectada a la obra de arte y al cielo.

Los seres humanos necesitan estar conectados con el mundo para vivir. teamLab espera que la gente coma algo en esta mesa y, a la vez, piense que vivir y comer es estar conectado con el mundo.

[teamLab Flower Shop & Art]

Esta es una florería en la que los visitantes pueden llevarse a casa las orquídeas utilizadas en la obra de arte Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One (fotografía mostrada anteriormente), en la que los visitantes se convierten en uno con más de 13 000 orquídeas.

Las orquídeas viven incluso después de que sus flores se caen, al florecer una y otra vez, a veces durante décadas. Para que la gente se lleve a casa una parte del trabajo, vendemos bolsas de mano que contienen una variedad de orquídeas. Aquellas personas que deseen comprar orquídeas por separado pueden hacerlo de una selección más limitada de especies de orquídeas.

[ teamLab Planets ]

teamLab Planets es un museo en el cual los visitantes pueden caminar por el agua y un jardín donde se fusionan con las flores. Hay cuatro enormes espacios de exhibición y dos jardines.

Al sumergir todo el cuerpo con otras personas en estas enormes obras de arte de inmersión del cuerpo, el límite entre el cuerpo y la obra de arte se disuelve, los límites entre el yo, los demás y el mundo se convierten en algo continuo, y exploramos una nueva relación sin límites entre nosotros y el mundo.

Ingrese descalzo, sumerja su cuerpo con otras personas en los espacios de las obras de arte y conviértase en uno con el mundo.

[resumen]

Vegan Ramen UZU Tokyo https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en Horario de atención: Octubre De lunes a viernes de 11.00 a. m. a 19.00 p. m. Sábados de 10.30 a. m. a 20.00 p. m. Domingos de 10.30 a. m. a 19.00 p. m.

Cerrado: los mismos días en que teamLab Planets permanece cerrado.

teamLab Flower Shop & Art Horario de atención: Octubre De lunes a viernes de 11.00 a. m. a 19.00 p. m. Sábados de 10.00 a. m. a 20.00 p. m. Domingos de 10.00 a. m. a 19.00 p. m.

Cerrado: los mismos días en que teamLab Planets permanece cerrado.

teamlab Planets TOKYO https://planets.teamlab.art/tokyo/ #teamLabPlanets

Fecha: Desde el 7 de julio de 2018 hasta fines de 2022 Lugar: teamLab Planets TOKYO ( 6 Chome-1-16 Toyosu, ciudad de Koto, Tokio ) Horario de atención: Septiembre: De lunes a viernes de 10.00 a. m. a 20.00 p. m./Sábados, domingos y feriados de 9.00 a. m. a 20.00 p. m. Octubre: De lunes a viernes de 10.00 a. m. a 19.00 p. m./Sábados de 9.00 a. m. a 20.00 p. m./Domingos de 9.00 a. m. a 19.00 p. m. * Última entrada 1 hora antes de cerrar Cerrado: 5 de octubre

Admisión: [entrada] Adultos (mayores de 18): 3.200 JPY Estudiantes de formación profesional/universitarios: 2.500 JPY Estudiantes de escuela media/superior: 2.000 JPY Niños (de 4 a 12 años): 300 JPY Bebés (3 años o menos): Gratis Adultos mayores (65 años o más): 2.400 JPY Visitantes con discapacidades: 1600 JPY

teamLab Planets TOKYO Tienda de entradas: https://teamlabplanets.dmm.com/en * Los horarios de admisión y exhibición están sujetos a cambios. Consulte el sitio web oficial para obtener la información más reciente. * Se requiere una tarifa de admisión diferente para el espacio de arte recientemente inaugurado Reversible Rotation - Non-Objective Space. Este espacio también está abierto a personas que no sean visitantes del museo teamLab Planets.

Páginas de redes sociales oficiales: Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/ Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/ Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

Medidas contra la propagación de la COVID-19: Se están implementando medidas de prevención de la infección, como las restricciones de entrada. Consulte el sitio web para obtener detalles. https://teamlabplanets.dmm.com/en/covid-19

[PLANETS Co., Ltd.] Entidad administradora de las operaciones dentro de las instalaciones en teamLab Planets TOKYO Dirección: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

[Acerca de teamLab]

teamLab (f. 2001) es un colectivo internacional de arte, un grupo interdisciplinario de diversos especialistas como artistas, programadores, ingenieros, animadores de computación gráfica (Computer Graphics, CG), matemáticos y arquitectos cuya práctica colaborativa busca navegar la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.

teamLab apunta a explorar la relación entre el yo y el mundo, y las nuevas percepciones a través del arte. Para comprender el mundo que las rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre las mismas. teamLab busca trascender estos límites en nuestra percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga y frágil, pero milagrosa continuidad sin fronteras.

teamLab ha sido objeto de numerosas exposiciones en lugares de todo el mundo, como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Beijing, Taipéi y Melbourne, entre otros. El museo permanente teamLab Borderless abrió en Odaiba, Tokio, en junio de 2018, y el museo permanente teamLab Borderless Shanghai en el distrito de Huangpu, Shanghái, en noviembre de 2019. teamLab Planets, un museo donde camina por el agua y un jardín en el que se convierte en uno con las flores en Toyosu, Tokio, estará abierto hasta fines de 2022. La exposición permanente a gran escala teamLab SuperNature soft abrió en Macao en junio de 2020. La exposición anual de teamLab, VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live, estará abierta en Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu, a partir del 7 de noviembre de 2021.

Las obras de teamLab están en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo, Los Ángeles; la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, Sídney; Galería de arte de Australia del Sur, Adelaide; Museo de Arte Asiático, San Francisco; Asia Society Museum, Nueva York; Borusan Contemporary Art Collection, Estambul; Galería Nacional de Victoria, Melbourne; y en Amos Rex, Helsinki.

teamLab está representado por Pace Gallery, Martin Browne Contemporary y Ikkan Art.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

