teamLab Planets (Tokio, Toyosu) logra un aumento interanual de aproximadamente el 130 % en las ventas de entradas tras una importante expansión. El tiempo de estancia de los visitantes también registra un crecimiento significativo

teamLab Planets TOKYO DMM.com (en adelante, teamLab Planets) ha registrado un notable aumento del 130 % en las ventas de entradas interanuales tras su importante expansión en enero de 2025 *1. El tiempo de estancia de los visitantes también ha aumentado significativamente: una encuesta reciente reveló que la proporción de visitantes que se quedaron "2 horas o más" aumentó aproximadamente un 48 %, mientras que los que "se quedaron 3 horas o más" aumentaron aproximadamente un 20 % *2.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers, Video: teamLab)

Esta primavera, dos enormes espacios artísticos en teamLab Planets se verán transformados por los cerezos en flor. En Flotando en el Universo de las Flores, donde las flores de temporada florecen y cambian con el tiempo, los cerezos en flor se extenderán por todo el espacio. En Dibujo sobre la Superficie del Agua creado por la Danza de los Koi y las Personas - Infinity, donde los visitantes caminan descalzos sobre el agua, los koi que nadan en la superficie del agua se convertirán en cerezos en flor y se dispersarán cuando choquen con las personas. Estos cerezos en flor estarán en exhibición desde el sábado 1 de marzo hasta el miércoles 30 de abril.

Más de 20 nuevas obras de arte presentadas en una gran expansión

En enero, teamLab Planets amplió su espacio aproximadamente 1,5 veces, presentando más de 20 nuevas obras de arte enfocadas en proyectos educativos como Athletics Forest, Catching and Collecting Forest y Future Park. Además, se ha establecido recientemente Sketch Factory que permite a los visitantes convertir los dibujos que crean dentro del espacio de obras de arte en productos originales para llevar a casa.

*1 Basado en los datos de compra de entradas del sitio web oficial teamLab Planets, comparando aproximadamente un mes desde el 22 de enero hasta el 16 de febrero de 2025 y del 24 de enero al 18 de febrero de 2024. *2 Encuesta realizada en teamLab Planets TOKYO DMM.com Período de encuesta: 1 de enero a 18 de febrero de 2025 Método de encuesta: cuestionario para visitantes en línea Respuestas válidas: 2.525 (del 1 al 21 de enero: 669 respuestas, del 22 al 18 de febrero: 1.856 respuestas) Resultados de la encuesta: la proporción de visitantes que se quedan "2 horas o más" aumentó de aproximadamente el 12 % antes de la ampliación a alrededor del 60 %. Los que permanecen "3 horas o más" aumentaron de alrededor del 1% a aproximadamente el 20%.

Obras de arte que presentan flores de cerezo en flor

Flotando en el Universo de las Flores

Un año estacional de flores que florecen y cambian con el tiempo, la vida se expande por el universo.

Túmbate o siéntate quieto en el espacio y, con el tiempo, tu cuerpo flotará y te disolverás en el mundo de la obra de arte.

Las flores crecen, brotan, florecen y, con el tiempo, los pétalos caen y las flores se marchitan y mueren. El ciclo de nacimiento y muerte continúa a perpetuidad.

La obra de arte no es una imagen pregrabada que se reproduce; es creada por un programa informático que reproduce la obra de arte continuamente en tiempo real. En su conjunto, está cambiando continuamente y los estados visuales anteriores nunca se replican. El universo en este momento del tiempo nunca se puede volver a ver.

Dibujo en la Superficie del Agua Creado por la Danza de los Koi y las Personas - Infinity

Los peces koi nadan en la superficie del agua que se extiende hasta el infinito. La gente puede caminar dentro del agua.

El movimiento de los koi se ve influenciado por la presencia de personas en el agua y también de otros koi. Cuando los peces chocan con las personas, se transforman en flores y se dispersan. A lo largo de un año, las flores que florecen cambiarán junto con las estaciones.

La trayectoria de los koi está determinada por la presencia de personas y estas trayectorias trazan líneas en la superficie del agua.

La obra se reproduce en tiempo real mediante un programa informático. No está pregrabada ni se reproduce en bucle. La interacción entre el espectador y la instalación provoca un cambio continuo en la obra de arte. Los estados visuales anteriores nunca se pueden reproducir y nunca volverán a aparecer.

Concepto de teamLab Planets

Con todo tu Cuerpo, Sumérgete, Percibe y Conviértete en Uno con el Arte

teamLab Planets es un museo donde caminas sobre el agua, creado por el colectivo artístico teamLab.

Las obras de arte cambian según la presencia de personas y la existencia de las obras de arte es continua con tu cuerpo y con los demás.

Sumérgete físicamente en los espacios de las obras de arte masivas, percíbelas con tu cuerpo y conviértete en uno con el arte.

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, TokIo ( teamLab Planets TOKIO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, TokIo )

Vídeo destacado

Kit de prensa

