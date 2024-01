Tokio--(business wire)--ene. 23, 2024--

teamLab Planets TOKYO DMM de Toyosu (teamLab Planets) se clasificó entre los 5 museos más populares del mundo (*1) en la clasificación anual de búsquedas de Google "Year in Search 2023". Esta clasificación enumera los museos más buscados en Google Maps a nivel mundial en 2023. teamLab Planets es el único museo de Japón, y se encuentra entre museos y galerías de arte de renombre con más de cien años de historia.

Flowers grow, bud, bloom, and in time, the petals fall, and the flowers wither and die. At teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers / Photo: teamLab)

Google Maps: mejores museos

El museo también ocupa el primer puesto en el "Ranking de destinos turísticos populares" de Honichi Lab

teamLab Planets obtuvo el primer puesto en la "Clasificación de destinos turísticos populares", que fue anunciada el 15 de diciembre de 2023 por Honichi Lab (Visit Japan Lab), el principal medio de información sobre turismo entrante de Japón (*2). Este ranking evalúa y recopila reseñas de Google Map de 4700 atracciones turísticas de las 47 prefecturas de Japón y ofrece una perspectiva única por parte de Honichi Lab.

Los 10 primeros de la clasificación son los siguientes:

"Nos sentimos profundamente honrados por haber sido reconocidos entre una multitud de atracciones turísticas de Japón. En el futuro, seguiremos prestando atención a las voces vivas de nuestros visitantes, expresadas a través de sus opiniones y comentarios. Comprometidos con nuestro concepto de 'Sumerge todo tu cuerpo', nos dedicamos a ofrecer una experiencia mejorada que permita a personas de todo el mundo disfrutar a fondo del mundo del arte exclusivo de nuestro museo". -- teamLab Planets

A partir de marzo, se expondrán obras de arte con cerezos en flor que florecerán por todo el espacio

Esta primavera, los visitantes de teamLab Planets podrán disfrutar de los cerezos en flor envolviendo dos de sus enormes espacios artísticos. La obra de arte "Floating in the Falling Universe of Flowers", que muestra flores floreciendo y dispersándose a lo largo del año, contará con cerezos en flor llenando todo el espacio durante este periodo limitado.

En otra obra de arte, "Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People", en la que los visitantes caminan descalzos por el agua, los koi que nadan en la superficie del agua se dispersarán en forma de flores de cerezo al chocar con las personas. Estas obras de arte con cerezos en flor estarán expuestas del 1 de marzo de 2024 (viernes) al 30 de abril de 2024 (martes).

Video de obra de arte: Floating in the Falling Universe of Flowers Video de obra de arte: Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Un museo visitado por aproximadamente uno de cada diez turistas internacionales que visitan Japón, procedentes de 198 países y regiones de todo el mundo

En el año comprendido entre enero y diciembre de 2023, alrededor de 2,5 millones de personas de 198 países y regiones, excluido Japón, visitaron teamLab Planets. Los turistas internacionales representaron alrededor del 70 % del total de visitantes del museo (*3). También se informa de que aproximadamente uno de cada diez turistas internacionales en Japón visitó teamLab Planets (*4). El museo ha sido muy aclamado internacionalmente, y ganó el premio a la Mejor Atracción Turística de Asia en los World Travel Awards 2023, descritos como los Óscar de la industria turística, siendo la primera vez que un destino de Japón recibe este galardón.

Concepto de teamLab Planets

Junto con los demás, sumerja todo su cuerpo, perciba con su cuerpo y conviértase en uno con el mundo

teamLab Planets es un museo en el que se camina por el agua y un jardín en el que uno se funde con las flores. Consta de 4 espacios de obras de arte a gran escala y 2 jardines creados por el colectivo artístico teamLab.

La gente se descalza y sumerge todo su cuerpo en las vastas obras de arte junto con otras personas. Las obras de arte cambian con la presencia de las personas, difuminando la percepción de los límites entre uno mismo y las obras. Otras personas también crean cambios en las obras de arte, difuminando los límites entre ellos y las obras, y creando una continuidad entre el yo, el arte y los demás.

*1 “ Estos fueron los museos más populares del mundo, según el "Year in Search" de Google ’” artnet. 20 de diciembre de 2023. *2 “ Lugar turístico muy popular entre los extranjeros. El 2.° puesto es "Kiyomizu-dera", ¿el 1º? Anuncio del TOP 30 seleccionado entre 4700 destinos turísticos de todo Japón [2023 1 | Honichi Lab ” (Visit Japan Lab). 15 de diciembre de 2023. *3 De los datos de compra por país del sitio oficial de entradas de "teamLab Planets" (1 de marzo de 2023 - 31 de agosto de 2023) *4 “ Amazing Nippon / El Museo de Arte Digital de Tokio cautiva a los turistas extranjeros - The Japan News ” Noticias de Japón por el Yomiuri Shimbun. 5 de agosto de 2023.

teamLab Planets TOKYO DMM 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Horario Todos los días: 09:00 a. m. - 10:00 p. m. *Última entrada: 1 hora antes del cierre *Los horarios están sujetos a cambios. Consulte el sitio web oficial para obtener la información más reciente. Cerrado: jueves 8 de febrero; miércoles 6 de marzo; miércoles 10 de abril

Admisión

Hasta febrero

[Todos los días]

Adultos (de 18 años y más)

3800 jpy

Estudiantes de secundaria y bachillerato

2300 jpy

Niños (de 4 a 12 años)

1300 jpy

Menos de 3 años

Gratis

Descuento para personas con discapacidad

1900 jpy

Después de marzo

[Lunes-Viernes]

Adultos (de 18 años y más)

3800 jpy

Estudiantes de secundaria y bachillerato

2800 jpy

Niños (de 4 a 12 años)

1500 jpy

Menores de 3 años

Gratis

Descuentos para personas con discapacidad

1900 jpy

[Sábados, domingos, festivos y períodos especiales]

*Periodo especial: 21 de marzo (jueves) - 5 de abril (viernes), 30 de abril (martes)

Adultos (de 18 años o más)

4200 jpy

Estudiantes de secundaria y bachillerato

2800 jpy

Niños (4 a 12 años)

1500 jpy

Menores de 3 años

Gratis

Descuentos para personas con discapacidad:

2100 jpy

Tienda oficial de tickets https://teamlabplanets.dmm.com

Sitio web y SNS planets.teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) #teamLabPlanets

Tienda y comida Vegan Ramen UZU Tokyo teamLab Flower Shop

Para los medios de comunicación Kit de prensaVideo destacado

Acerca de PLANETS Co., Ltd. Fundada en 2017. Opera y gestiona las instalaciones de teamLab Planets TOKYO. Ubicación: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio Representante: Takumi Nomoto

Acerca de teamLab teamLab (f. 2001) es un colectivo artístico internacional. Su práctica colaborativa trata de explorar la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. A través del arte, este grupo interdisciplinar de especialistas, entre los que se encuentran artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos, pretende explorar la relación entre el yo y el mundo, así como nuevas formas de percepción.

Para entender el mundo que les rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre ellas. teamLab pretende trascender estos límites en nuestra percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga, frágil y milagrosa continuidad sin fronteras.

Las exposiciones de teamLab se han celebrado en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras. Los museos y exposiciones permanentes a gran escala de teamLab incluyen teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao y teamLab Massless Beijing, y se inaugurarán más en ciudades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah y Utrecht.

Las obras de teamLab forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur de Sydney, la Galería de Arte de Australia Meridional de Adelaida, el Museo de Arte Asiático de San Francisco, el Museo de la Sociedad Asiática de Nueva York, la Colección Borusan de Arte Contemporáneo de Estambul, la Galería Nacional de Victoria de Melbourne y Amos Rex de Helsinki, entre otros.

teamLab está representado por Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, y Ikkan Art. teamlab.art | Instagram | Facebook | X (Twitter) | YouTube

