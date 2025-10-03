Teatro Capitol Gran Vía estrena 'Raffaella', el musical que repasa los grandes éxitos de la cantante italiana

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Teatro Capitol Gran Vía de Madrid estrena este viernes, 3 de octubre, 'Raffaella. El musical', un espectáculo que repasa los grandes éxitos de la popular cantante italiana fallecida en 2021. El musical, dirigido por Luciano Cannito, podrá disfrutarse en cartelera hasta el domingo 28 de diciembre.

El show repasa desde los inicios de la cantante hasta sus éxitos más internacionales, incluyendo los desafíos que tuvo que enfrentar y sus amores más especiales y secretos. Para ello ofrecerá las canciones más queridas de la artista con "vibrantes coreografías y deslumbrantes vestuarios", según sus productores.

"Más que un musical, es un viaje emocionante y arrollador, que hará cantar, bailar y soñar al público en directo, devolviendo a los escenarios durante sus 90 minutos de duración, la magia y la alegría de un icono que permanece en el tiempo", ha indicado el equipo del musical.

La dirección del espectáculo sobre la artista fallecida en 2021 está a cargo de Luciano Cannito y al frente de la dirección musical estarán Dan Vidal Roloff. La coreografía está firmada por Fabrizio Prolli, la escenografía por Italo Grassi y el diseño de luces por Alessandro Caso.

El musical está protagonizado por Lorena Santiago, en el papel de Raffaella Carrà; Robert Matchez como Alessandro; Chus Herranz en el rol de Iris; Paco García interpretando a Gianni Boncompagni; Luana Carrera como Nadia y Chemari Bello como Giovanni Salvi.

El equipo artístico se completa con un elenco masculino formado por Rick Monje, Amedeo Monzo, Gonzalo Santamaría, Alejandro Garasa, Chris Caballero, Raúl Heredia, Israel Trujillo y Mattia Ruggeri; y un elenco femenino integrado por Julia Pereira, Salomé García, Anna Puighermanal, Luz Cueva, Irene Rodríguez, Elena Almagro, Silvia Badia y Clara Martínez. Además, Juan Carlos Muñoz y Lucía Ortiz participan como swings, y Sol Madrigal y Jesús Daniel de la Casa como covers.

La producción corre a cargo de Valeria Arzenton, fundadora del grupo ZED y de la compañía española Dreamcatcher Entertainment S.L., con los que ha impulsado otros espectáculos en Italia y España.