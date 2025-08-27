Teatro: Entre el Festival Todi y los Segni Barocchi

Todi, en el centro del país, con más de 50 eventos y más de 70 artistas invitados, regresa el Festival de Todi (del 30 de agosto al 7 de septiembre), con una edición 2025 que el director artístico Silvano Spada tituló "Política, lentejuelas y performance".

Todo arranca con el debut nacional del explosivo The Festival Show, un espectáculo de variedades que combina música, danza moderna y comedia, protagonizado por Pino Strabioli, la diva burlesca Giulia Di Quilio, Pierfrancesco Poggi y Santino Fiorillo.

Este fin de semana también llega "Alda, parole al vento", un homenaje al poeta Merini, con Donatella Massimilla, Gilberta Crispino, Yousi Fortun y Perez y la exprisionera Mariangela Ginetti. Elena Croce en "María José, la última reina de Italia" también está en cartel; y, de regreso desde París, Milena Vukotic en "Milena, ovvero milie du Chƒtelet".

En Roma, "If/Invasions (from) the Future", un proyecto multidisciplinario que la asociación cultural Lacasadargilla dedica a la escritura y la temática de ciencia ficción, regresa al Teatro India. Este septiembre, se presentará en el Centro de la Tercera Edad de Ostia y en el Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Esta primera entrega también incluye el estreno nacional de El hombre en el castillo, obra basada en la novela de Philip Dick.

Curada por Lacasadargilla y dirigida por Lisa Ferlazzo Natoli y Alessandro Ferroni, se centra en un presente alternativo en el que Alemania y Japón ganaron la guerra. La compañía también presenta una nueva versión de Blade Runner, también basada en la novela de Dick, ambientada en una metrópolis postatómica donde el aire está lleno de polvo radiactivo, los animales están casi extintos y las fábricas producen copias sintéticas increíblemente realistas. Del 25 al 31 de agosto.

En Macerata, un nuevo escenario para Serena Rossi, quien también presenta "SereNata en el Sferisterio de Nápoles", su primera producción teatral, creada como un homenaje personal a su ciudad. En su corazón se encuentra la ciudad más misteriosa del mundo, una ciudad que desconcertó incluso a las sirenas, una ciudad con su propia filosofía, su propia imaginería, su propia religión.

Este 27 de agosto, en Foligno, se presenta "La vida es un sueño", una lectura coral con Massimo De Francovich basada en la obra maestra de Pedro Calderón de la Barca, que abrirá la 46ª edición del Festival Segni barrocchi, bajo la dirección artística de Daniele Salvo. Melania Giglio también será curadora de "Il gran teatro del mondo", del mismo autor español, protagonizada por Daniele Salvo, Marco Imparato y Lorenzo Patella, el 29 de agosto y 2 de septiembre.

En Roma, lo sagrado se encuentra con lo profano en el Jardín de Sant'Alessio, en el Aventino, donde la compañía Malalingua presenta "La Festa d'Ognissanti", ganadora del premio Teatri del Sacro 2017.

El público participa activamente, con velas en mano y un mapa que los guía a través de monólogos, apariciones y encuentros cercanos con santos. Cada uno contará su propia historia, acompañado de música en vivo. Del 28 al 31 de agosto.

(ANSA).