Teatro: John Malcovich vuelve a Chile con obra inspirada en obra de Bolaño

El destacado actor, productor y director de cine participa como narrador en la obra que está centrada en el aviador Carlos Ramírez Hoffman, perverso personaje que escribe poesía mientras, paralelamente, es parte de los aparatos represivos de la dictadura chilena.

La obra, que se presenta en inglés con subtítulos proyectados en español, incluye un trío de músicos, encabezado por la pianista Anastasya Terenkova, junto al violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo.

Mientras la obra explora la relación entre violencia política y creación artística, el repertorio musical recorre composiciones de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y Erik Satie.

Se trata de la segunda vez que Malkovick, de 72 años, con una trayectoria que incluye más de 70 películas, llega a Chile.

En 2012 presentó "The infernal comedy", las confesiones de un asesino en serie, un montaje que también contemplaba teatro y música clásica, dos sopranos y una orquesta de 30 músicos.

El carismático intérprete de "Relaciones peligrosas" y "El hombre de la máscara de hierro", entre sus más recordados filmes, además tiene una extensa trayectoria teatral.

El montaje de 90 minutos, sobre el aviador-poeta y torturador, se ha presentado en distintas ciudades del mundo y en Chile tendrá dos funciones, los días 23 y 24 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, de la capital, como parte de una gira que también contempla funciones en Argentina y Brasil.

