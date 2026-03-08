Teatro: "Las Guerreras Doradas" conquista Argentina como el espectáculo familiar 2026

Reconocido como Mejor Espectáculo Infantil en los prestigiosos Premios Estrella de Mar 2025, el show estableció un récord nacional al ofrecer 5 funciones en un solo día, confirmando su inmensa popularidad tanto entre niños como adultos.

La historia, que mezcla aventura, música y valores, se desarrolla en un mundo amenazado por la oscuridad.

Tres jóvenes heroínas son elegidas para proteger la luz y la esperanza de la humanidad, convirtiéndose en símbolos de fortaleza, unión y superación.

Con coreografías vibrantes, música original que fusiona pop y ritmos latinos, y un mensaje profundo sobre la amistad, la autoaceptación y la empatía, "Las Guerreras Doradas" ofrece una experiencia familiar inolvidable.

La producción destaca por su alta calidad técnica, incluyendo números en vivo, efectos visuales impactantes y una escenografía envolvente que transporta al público a un universo mágico y colorido.

Tras su éxito en ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata, la gira continúa su expansión con fechas confirmadas en Córdoba, Rosario y Mendoza, donde se espera una gran afluencia de familias ansiosas por vivir esta aventura musical.

Además, la producción planea llevar la propuesta a mercados internacionales en países vecinos como Uruguay y Chile durante el segundo semestre de 2025.

"El espectáculo ha sido recibido con entusiasmo por familias y críticos, destacando su capacidad para conectar generaciones y transmitir valores esenciales a través del arte y la música", señaló la productora ejecutiva, Mariana López.

"Queremos que 'Las Guerreras Doradas' sea mucho más que un show: una fuente de inspiración y un espacio para que los niños se empoderen y celebren la diversidad", afirmó. (Ansa).