Teatro Nacional Palestino muestra en París una comedia griega feminista

La compañía del Teatro Nacional Palestino El Hakawati da voz a las mujeres palestinas de hoy, en busca de igualdad y justicia, en una adaptación de Aristófanes que llega este fin de semana a París.

Esta versión de "Una asamblea de mujeres", creada hace cuatro años en Jerusalén y que fue presentada en una gira (2022-2023) por los territorios palestinos, estará en el Théâtre du Soleil, en París, este sábado y domingo y el 18 y 19 de octubre.

En esta farsa antigua, las mujeres de Atenas deciden tomar el poder ante la decadencia de la sociedad. Una noche, roban la ropa de sus maridos y, disfrazadas, acuden al ágora a votar para otorgar pleno poder a las mujeres. Deciden abolir las fronteras y la propiedad privada, aprueban el derecho de las mujeres a elegir su sexualidad...

Durante la obra se muestran testimonios filmados de mujeres de Cisjordania ocupada.

Estas mujeres de todas las generaciones, preguntadas sobre su opinión de un mundo ideal, se sinceran sin tabúes y piden, por ejemplo, "la igualdad entre hombres y mujeres", "una mujer presidenta en Palestina", apoyo "a la mujer a nivel económico" o "cambiar la mentalidad de (su) marido".

"Este proyecto habla de la lucha entre las luchas, la de las mujeres. La de la mitad de la humanidad", explica la directora del Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, en un comunicado. Estas mujeres muestran "otra imagen de Palestina".

