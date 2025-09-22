Teatro Real recibe 12 nominaciones en los International Opera Awards 2025: Premio de Sostenibilidad o Mejor Estreno

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Teatro Real y los artistas participantes en sus producciones el pasado año, han recibido doce nominaciones a los International Opera Awards 2025, entre ellas Premio a Proyecto Sostenible, Mejor Estreno Mundial y Mejor Nueva Producción. Los ganadores de los galardones británicos se darán a conocer el próximo 13 de noviembre en una ceremonia que tendrá lugar en la Opera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall de la capital helena.

Concretamente, la nominación de Mejor Dirección de Escena es para Claus Guth por 'Mitridate, Re di Ponto', entre otras; y Mejor Estreno Mundial, por 'Don Juan no existe', de Helena Cánovas.

Entre las nominaciones a Mejor Cantante Femenina, cinco de las seis finalistas han participado en producciones del Teatro Real. En la pasada temporada 2024/2025 han sido seleccionadas Adela Zaharia --'La traviata'--, Sondra Radvanovsky --Odabella, en 'Attila'-- y Elsa Dreisig --Sifare, en 'Mitridate Re di Ponto'--. Junto a ellas, Veronique Gans --actuó en 2024 en 'Médée de Charpentier'-- y Asmik Grigorian --ofreció un concierto en 2024, es la actual protagonista en el 'Otello' que inauguró el viernes la Temporada del Real--.

En la categoría de Mejor Nueva Producción una de las favoritas es 'Las excursiones del señor Broucek', de Leos Janácek, en la concepción escénica de Robert Carsen para el Festival Janácek de Brno, en una coproducción del Teatro Real con el Teatro Nacional de Brno y la Staatsoper de Berlín.

Las voces preferidas del público, finalistas en la categoría Premio de los Lectores, son algunas de las protagonistas de la pasada y presente temporadas del Teatro Real: Elina Garanca --Princesa de Bouillon en 'Adriana Lecouvreur'--, Nadine Sierra --'La traviata'-- y Bogdan Volkov --Lenski en 'Eugenio Oneguin' y Príncipe Gvidon en 'El cuento del zar Saltán'--. Además, Josef Orlinski y Marina Rebeka participarán esta temporada en 'Giulio Cesare' e 'Il trovatore', respectivamente.

Por otro lado, el Real comenzó en 2019 un proyecto para lograr optimización energética, 'Teatro Más Sostenible'. El objetivo de estos trabajos era convertir el edificio en uno de consumo energético "casi nulo", explica el Teatro. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas actuaciones en el exterior e interior del edificio en el marco del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con los fondos Next Generation. Ahora, opta al Mejor Proyecto Sostenible de los Opera Awards 2025.

Los International Opera Awards se crearon en 2012 por la revista británica Opera, y desde sus comienzos fueron considerados los Oscar del mundo de la ópera. Con ellos se quiere reconocer anualmente a los mejores en el mundo de la lírica --producciones, cantantes, directores, teatros u orquestas--, reconociendo y apoyando la formación de nuevos talentos a través de becas financiadas con los beneficios obtenidos en la gala.

El Teatro Real fue reconocido como

Mejor Compañía del mundo en la edición de 2021.