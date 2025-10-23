Teatro Real se suma este sábado a las celebraciones del Día Internacional de la Ópera con 'Turandot'

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Teatro Real se suma este sábado, 25 de octubre, a las celebraciones del Día Internacional de la Ópera, con propuestas diversas que abarcan desde retransmisiones gratuitas a ofertas especiales accesibles para todos los públicos, a lo largo del fin de semana, desde las 00:01 h del sábado 25 hasta las 23:59 h del domingo 26 de octubre.

El Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu ofrecerán, desde sus respectivas plataformas, dos grandes títulos de repertorio con acceso gratuito. Así, MyOpera (Teatro Real) pondrá a disposición de los espectadores 'Turandot', de Giacomo Puccini, en la icónica producción de Bob Wilson -maestro del teatro de las imágenes, fallecido el pasado 31 de julio-, con dirección musical de Nicola Luisotti y protagonizado por las voces de las sopranos Irene Theorin (Turandot) y Yolanda Auyanet (Liu) y del tenor Gregory Kunde (Calaf).

Por su parte, Liceu OPERA+ ofrecerá 'La traviata' con la producción de David McVicar, que rompe con la imagen glamurosa y colorista de las versiones tradicionales para construir un relato simbolista y lleno de fuerza que aporta gran profundidad al drama de Verdi. Encarnan los papeles principales la soprano Nadine Sierra, el tenor Javier Camarena y el barítono Artur Rucinski, todos ellos bajo la dirección musical de Giacomo Sagripanti.

Por otro lado, el próximo 2 de noviembre, el Teatro Real estrenará el programa doble que incluye las obras de Béla Bartók, 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', obras clave del compositor húngaro cuya mirada analiza el poder del amor infinito y verdadero.

Por esta efeméride, el coliseo madrileño pondrá a la venta más de 1300 entradas a precios especiales para las representaciones de los días 4, 8 y 10 de noviembre. Coincidiendo con esta fecha especial, Metro de Madrid ha renovado y actualizado la decoración de la estación de Ópera con imágenes del interior del Teatro Real que muestran a los usuarios de Metro los lugares más emblemáticos del edificio.

Bajo el título 'Estás en Ópera. Ven al Real', la exposición quiere remarcar la relación de la estación con el entorno y causar la sensación de estar accediendo al interior del coliseo madrileño. Esta iniciativa forma parte del acuerdo firmado entre Metro de Madrid y el Teatro Real que busca, además, promover el uso del transporte público en los desplazamientos para acudir a eventos culturales y, en especial, a los celebrados en el Real.