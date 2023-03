Tebas cree que Rubiales debe cesar a Laporta de su Junta Directiva y que "no está protegiendo" al Barça

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que Luis Rubiales, máximo mandatario de la RFEF, debe "cesar" a Joan Laporta como miembro de su Junta Directiva por el 'caso Negreira', pero también afirmó que el dirigente federativo "no está protegiendo" al FC Barcelona, mientras que solicitó "no estar en silencio absoluto" ante la "incertidumbre" actual con los arbitrajes y las quejas de los clubes.

"Más que dimitir, debe ser cesado por el presidente de la RFEF, que es el que tiene a un directivo que está supuestamente implicado y que debe dar muchas explicaciones de por qué ha estado pagando muchos años al vicepresidente del CTA. No debería estar (en la Junta Directiva), pero es decisión del presidente de la RFEF", aseveró Tebas a los medios tras presidir la presentación del ISDE Sport Convention 2023 en Madrid.

El dirigente recordó que si el presidente azulgrana "fuese miembro de la Asamblea", Luis Rubiales "no puede hacer nada". "Pero esto es a decisión suya, pienso que debería cesarle. Y si le ha dado explicaciones claras que nos las diga a todos. Participó en un periodo prescito en ámbito penal en pagos al señor Negreira y debería ser cesado", remarcó.

Además, dejó claro que Rubiales no está "protegiendo" al FC Barcelona en este caso y que se tiene que "creer" el último comunicado de la RFEF que desconocía lo que estaba pasando, pero que si la Fiscalía ha estado "preguntando por los árbitros es porque sabe que algo está pasando".

"Una cosa es que los árbitros hayan influido en los resultados y otra es tener intención de influir, que eso ya es una infracción deportiva y penal. Ya dije que no creo que se hayan comprado árbitros. Negreira dijo que intentaban influir para que árbiros fuesen neutrales, y eso ya es una infracción a nivel penal que no está prescrita", sentenció Tebas, que desconoce si la UEFA va a intervenir aunque parece que "ya está investigando" y que su organismo "presentó la denuncia al Comité de Ética".

Preguntado por la instauración del sistema de fuera de juego semiautomático, nuevamente demandado tras la polémica del Clásico, confirmó que en ese caso, "lo van a pagar los clubes, como siempre", y puntualizó que la jugada del gol anulado a Marco Asensio "no te la va a solucionar el fuera de juego semiautomático".

"hay que debatir sobre el var, no podemos no hacer nada"

De todos modos, el presidente de LaLiga opinó que hay que "dar una vuelta al tema arbitral". "Hablaré con los clubes, no podemos estar ajenos a lo que está pasando, no sólo con el 'caso Negreira' sino con la incertidumbre de los arbitrajes y las quejas que hay, que llevamos dos temporadas tremendas. No podemos decir que no pasa nada", avisó.

"El fuera de juego semiautomático no va a solucionar los problemas. Hay que elegir donde tirar la línea y donde parar, mejorará, pero no te soluciona completamente. El problema del VAR no es del fuera de juego, son las manos, los 'penaltitos', las 'tarjetitas' rojas, hay que darle una vuelta. No podemos no hacer nada con lo que está pasando con el VAR, igual no podemos hacer mucho, pero hay que debatir, sentarnos, no estar en silencio absoluto", demandó.

También recalcó que le parece "bastante mal" las críticas al estamento arbitral realizadas desde la televisión oficial del Real Madrid. "Me parece exagerado, es constantemente. Es una competición donde está jugando el Real Madrid y está dañando la reputación del FC Barcelona y de la competición", avisó.

"Hay también un reglamento de la RFEF por el que podría intervenir, ya se han abierto expedientes por esto. Usar un medio oficial para incendiar contra el colectivo arbitral o contra ciertos árbitros constantemente no me parece adecuado y debería haber alguna infracción reglamentaria", puntualizó.

Por otro lado, Tebas reiteró que no ve "muerta" a la Superliga y respecto a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, admitió que aunque este tiene "bastantes veces en cuenta" el dictamen del Abogado General, no se atreve a augurar "nada". "No lo tengo claro, no sólo es blanco o negro, hay zona grises", detalló.

Finalmente, no está excesivamente preocupado porque la justicia estime los recursos del Real Madrid, FC Barcelona y el Athletic Club contra 'LaLiga Impulso". "Cuando se firmaron los acuerdos con CVC ya estaba previsto lo que pasaba si se paralizaba por una medida cautelar o una sentencia en primera instancia. Tenemos un plan 'B', pero prefiero que no se estimen para seguir con normalidad porque si no, podríamos seguir, pero no de la misma manera", remarcó.

Europa Press