Tebas no está "contento" porque Rubiales "sufra" y le aconseja que a la hora de acusar mire "a su entorno"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró estar viviendo "con mucha pena y tristeza" todo lo que está sucediendo alrededor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que no está "contento" porque "sufra" un Luis Rubiales al que aconseja que a la hora de acusar mire hacia "su entorno", mientras que explicó que muchas de las operaciones que se han dado a conocer como la de la Supercopa de España en Arabia Saudí son "judicialmente reprobables".

"Lo estoy viviendo con mucha pena y tristeza, no somos el fútbol español esto que está pasando, ha vuelto el fútbol del 'mamoneo'. Que una competición tan importante como la Supercopa, que juega con nuevo formato, fuera de España y con LaLiga cediendo una jornada, no se puede negociar por dos partícipes como Piqué y Rubiales, eso es de país tercermundista", aseveró Tebas a los medios tras participar en una de las mesas de la ISDE Sports Convention 2022, que organizan ISDE, LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid.

El dirigente no quiso opinar sobre si Rubiales debería ser inhabilitado por el TAD, pero sí sobre que "muchas operaciones" de las que han salido a la luz tras los audios desvelados por 'El Confidencial' "no son sólo éticamente reprobables sino también jurídicamente". "La de Piqué, sólo con tirar un poco del hilo... Dice que lo organizó y luego le paga Arabia Saudí, eso tiene otro nombre en el ámbito de la justicia en el que no voy a entrar", advirtió.

Para Tebas, el resto de cosas que han salido implicando a Rubiales y a la RFEF, como las grabaciones a miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, le dejan "anonadado". "Esto hace muchísimo daño al fútbol español", insistió.

De todos modos, cree que dimitir "es una decisión que le corresponde" al propio Rubiales, que está al cargo de una institución que tiene "competencias públicas delegadas por el Estado". "Se me antoja complicado que se pueda gestionar en las condiciones que están pasando", puntualizó.

El presidente de LaLiga dejó claro que nunca ha grabado a nadie "sin su consentimiento" y no olvida que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le llevó ante la Fiscalía Anticorrupción "cuando estaban hermanados y abrazados a Rubiales". Además, recalcó que en un cargo como el que ostenta el exjugador hay que "tener un respeto institucional y mantenerlo". "Cuando uno ostenta un cargo público hay unas barreras que no se pueden pasar nunca", avisó.

"Estoy muy apenado. No estoy contento porque Rubiales, con el que no me llevo nada bien, sufra", resaltó Tebas, que lamentó el robo de los datos del móvil del presidente de la RFEF. "A mí también me han hackeado cosas y se han publicado, pero luego tienes que dar explicaciones claras y es que no las hay, es imposible explicarlo", afirmó.

"Siempre me acusa a mí, creo que incluso cuando ha demandado para secuestrar a 'El Confidencial'0 acusaba a LaLiga, pero se equivoca, creo que debe ir a más cerca, a su entorno ¿no?", manifestó el dirigente, al que no le sorprendería si sale algo sobre su persona. "No tengo nada de qué preocuparme. Si me ponen detectives, llevo una vida monacal. Siempre he sido muy leal y claro en todas mis conversaciones", zanjó.

Finalmente, espera que los presidentes de las Federaciones Territoriales no hagan público su apoyo a Rubiales. "Hace unos años hubo las cartas de apoyo a Villar y unos pocos pobres casi acaban inhabilitados. Volver a los tiempos pasados es lo peor que puede pasar en el mundo del deporte, nos ha costado muchísimo tener confianza y seguridad por parte de los patrocinadores. Esto está haciendo mucho daño, no sólo al fútbol, sino al deporte", sentenció.