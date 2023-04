Tebas no ve "causa y efecto" en que las críticas de los clubes hayan generado más agresividad hacia los árbitros

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó este miércoles que no ve "causa y efecto" en que las recientes críticas de varios clubes sobre las actuaciones arbitrales hayan servido para aumentar la presión y la agresividad sobre los colegiados, y dejó claro que no existe "una campaña orquestada" contra este colectivo, cuyas competencias no quiere para su organismo, pero sí que preferiría que las llevase una "empresa mercantil" sin dar de lado a la RFEF.

"No vemos causa y efecto, los clubes ya son mayores para saber las notas que tienen que sacar o no. Dentro del ámbito profesional yo no he visto incidentes, hay enfado, pero no veo causa y efecto. Sí echo de menos autocrítica porque ninguno lo hacemos todo bien", advirtió Tebas en rueda de prensa tras la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga.

El dirigente recordó que a raíz del 'caso Negreira' mandaron "una circular" para que hubiese "cuidado con el tema de los árbitros". "No creemos que haya causa efecto para que al árbitro de Ceuta le hayan pegado. Queremos proteger a los árbitros", insistió en relación a la agresión sufrida por este colegiado durante un partido de juveniles.

"En el tema arbitral hemos hecho una encuesta anónima con 19 preguntas para conocer en LaLiga la idea de los clubes. No queremos las competencias arbitrales, no es el lugar adecuado donde debe estar depositado el tema de los árbitros", prosiguió Tebas.

Esta encuesta se ha dirigido para conocer si los clubes "quieren una estructura similar a la Premier League" en cuanto a las designaciones arbitrales, que está "dirigida por una empresa mercantil" donde un director se encarga de ello, aunque dejó claro que son "conscientes de que hay que ir de acuerdo con la RFEF".

El presidente de LaLiga aseguró que este modelo "no está prohibido por la UEFA" y que la Bundesliga ya lo puso en marcha "la temporada pasada". "Queremos sentarnos con todos los actores de este proyecto para convencer a RFEF, árbitros, jugadores y gestionar el mundo arbitral como en Inglaterra, pero no queremos intervenir en nada. Hay un problema importante y hay que asumirlo y buscar soluciones, no estamos aquí para echar la culpa a los demás", subrayó.

"Desde hace dos años hay bastante desazón y hay que buscar una forma de gestionar el arbitraje. Habría que sentarse y hablarlo, pero el 'caso Negreira' no ha influido en nada para proponer esto", remarcó el dirigente, que confirmó que ha habido mayoría en los clubes que creen que este aspecto arbitral "hay que hacerlo con una empresa de fuera" y que en cuanto a las designaciones ha estado "más igualado", aunque les gustaría "acercar" los nombramientos de los colegiados "al día del partido".

Además, dado que "el árbitro de VAR se ha convertido en una persona muy importante durante los partidos porque es el que interpreta las jugadas al final", se debe trabajar en "árbitros especializados en VAR". "Nosotros queremos que vayan a la Champions y la Copa, al extranjero no me gusta demasiado y prefiero que no vayan, pero mientras no se lleven a todos...", puntualizó.

"No hay campaña orquestada por parte de los clubes, hay desazón y una reflexión de ver hacia donde tenemos que ir. Queremos ayudar y avanzar, si tantos clubes se quejan... Es el elemento de justicia, es esencial, son imprescindibles, y queremos ayudar para que estemos lo más contentos posibles. Si no hacemos nada, no vamos a corregir nada, esta desazón no es buena para nadie", sentenció.

Europa Press