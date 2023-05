Tebas no ve "una locura" la retirada de la roja a Vinícius porque el árbitro no dispuso de "toda la prueba"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este jueves que no era "una locura" que el Comité de Competición le haya retirado la roja directa que vio el jugador del Real Madrid Vinícius Jr el pasado domingo ante el Valencia por agredir al valencianista Hugo Duro porque la expulsión "no es correcta porque no está toda la prueba" ya que al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea no dispuso de todas las imágenes desde la sala VOR.

"Los tres juristas de Competición estuvieron muchas horas reunidos y la resolución es de un profundo contenido jurídico, sin entrar a opinar en si estoy de acuerdo o no, y con cierta base legal. No es una locura, la expulsión no es correcta porque no está toda la prueba y eso obliga a retirar toda la prueba", detalló Tebas durante la rueda de prensa para explicar las medidas contra el racismo tras lo sucedido el pasado domingo en Mestalla.

El mandatario dejó claro que el representante de la patronal en este comité simplemente está "designado". "No es un soldado, desde que fue nombrado nunca he hablado con él", puntualizó, admitiendo también que en otras ocasiones el organismo podría haber sido "más severo" con situaciones similares. "Pero también hay que entender que se encontrarían con ese problema también si ven que desde la Fiscalía dicen que es un tema de deporte", aclaró.

Finalmente, tras la prohibición a los cuatro detenidos por colgar un muñeco de Vinícius en un punto antes del derbi de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de acercarse a menos de 1.000 metros de cualquier estado de LaLiga, Tebas aseguró que el club rojiblanco va a tener conocimiento, "con nombre y apellidos", de los implicados. "Es imposible que puedan entrar, no van a pisar ningún estadio de la liga española", sentenció.

Europa Press