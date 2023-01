Tebas: "La Superliga es un ataque integral al modelo europeo, nos está robando"

El presidente de LaLiga pide una directiva comunitaria que "defienda" diho modelo: "Empiezo a estar cansado, menos declaraciones y más hechos"

BRUSELAS, 12 Ene. 2023 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, denunció este jueves en Bruselas que el proyecto de la Superliga de fútbol, impulsado por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, es un "ataque integral" al modelo europeo, y pidió su regulación por la UE porque se declaró "cansado" de las declaraciones y "más hechos" a los responsables comunitarios.

"Sé lo que piensa Florentino Pérez del fútbol desde hace años: que los clubes más ricos gobiernen en el fútbol y repartan el dinero como ellos quieren. Dijo que el Real Madrid tiene la misión histórica de salvar el fútbol. La Superliga es un ataque integral al modelo de fútbol europeo", declaró en la jornada 'Defendiendo el Ecosistema y la Tradición del Fútbol Europe', impulsada por 'Sports&Citizenship' y LaLiga.

El modelo que quiere imponer la Superliga a medio plazo "destruiría" las ligas nacionales. "En ese modelo buscan única y exclusivamente el cambio de gobernanza para que los grandes clubes gobiernen. Estoy de acuerdo en que los clubes deben de tener ámbito de decisión, pero debe haber un equilibrio entre 'grandes', medianos y pequeños", explicó.

A su juicio, desde abril de 2021 la Superliga está "intentando engañar" a los aficionados con un sistema de ascensos y descensos que no existe. "A 22 no es una sociedad filantrópica y ha dicho en el fútbol europeo debe respetarse la competencia abierta, el ascenso y descenso. Parece que están con nosotros, pero no es lo mismo lo que defienden ellos y nosotros", esgrimió.

Para el presidente de LaLiga, las competiciones nacionales deben ser "fuertes". "Vengo haciendo 'spoiler' desde hace meses. Mañana quieren presentar el modelo que ya presentaron en 2019 y que la UEFA, los clubes y las ligas ya desechamos. La competición europea tiene que ser abierta, con sus variables. Habrá un 0,0001 por ciento de meritocracia. En su modelo no hay ascensos o descensos sino eliminación", comparó.

Tebas insistió en que la propuesta de la Superliga "no es contra" la UEFA sino contra las ligas domésticas, que podrían verse abocadas a la desaparición "en cinco años", y también contra los más de 1.550 clubes profesionales y de 50.000 jugadores y sus familias a los que "se ponen en peligro".

En este sentido, acusó a sus promotores de pretender "quedarse con la mayor parte" de los 25.500 millones de euros que genera el fútbol profesional continental. "Si en 2021 les llega a salir bien la jugada no hubieran negociado con nadie. Parece que el 15 de marzo se termina el debate del fútbol europeo, y espero una resolución del Tribunal de Justicia de la UE en la misma línea que el del informe del abogado del TJUE", deseó.

"el riesgo de la superliga seguirá"

Javier Tebas señaló que "pase lo que pase" se debe "exigir" a los legisladores europeos que "transcriban en directivas" sus manifestaciones para "proteger al fútbol europeo" de esta amenaza de la Superliga.

"Las decenas de miles de familias que dependemos de esto no podemos vivir en función de si esto va o no contra el artículo 101 o 102. Igual que han regulado las apuestas, los derechos de autor o la televisión sin fronteras habrá que regular el modelo del deporte europeo. Me encantan las declaraciones, pero empiezo a estar cansado. Menos declaraciones y más hechos", subrayó.

A su juicio, el "riesgo seguirá" porque, desde hace muchos años, los grandes clubes de Europa están presionando a la UEFA parqa exigir más ingresos. "Es necesaria una directiva que regule el modelo de fútbol europeo. Hemos oído al baloncesto, que no puede seguir así. Lo han matado y seguirán matando a la selecciones nacionales. No construyamos un modelo de fútbol en base a 20 clubes y 200 jugadores", destacó.

Aseguró que no tiene "miedo" a sentarse a hablar de una "redistribución" de los ingresos, pero que el punto de partida debe ser la sostenibilidad económica. "Hace 10 años nuestra liga perdía 500 millones por temporada y hubo que hacer un control económico. Los clubes ya no pierden dinero y ahora somos sostenibles. Ahora puedes hablar de reparto más equitativo porque si no los que estamos en el fútbol, y yo fui dueño de un club, lo que te dan es para ponerlo en el campo", indicó.

"la premier es una competición a pérdidas"

Si la 'Premier League' logra más ingresos comerciales que el resto de las ligas lo que tendrán que hacer éstas es "ir al mercado" y "pelear" para que sus derechos "valgan más". "Lo que me preocupa de la Premier es que se ha convertido en una competición 'a pérdidas'. No es sostenible económicamente sino que está sostenida por los propietarios y eso es lo que nos está distorsionando el mercado", resaltó.

El problema está, según él, en que los dueños de los clubes ingleses inyectan 1.500 millones de libras al año. "Si hacemos las cosas bien se podrá competir sin problemas. No me preocupa que el decimoquinto fiche a un jugador español sino que se fiche con pérdidas porque en la liga no lo permitimos. La Premier no son una Superliga sino que debemos pelear para que la sostenibilidad económica continúe", reiteró.

Consideró que las asociaciones y federaciones europeas deberían ser más 'activas' porque la Superliga es "un peligro importante" desde que se creó el G-8 en 2008, y que "continuará" después del fallo de la justicia europea el 15 de marzo.

"Cuando vienen a robar a mi casa por la noche salgo a echarlos como sea y les digo de todo. Quieren robarnos en nuestras casas el dinero que tenemos los clubes. Nos están robando. Hay que ser duros, claros y no tener miedo a decir las cosas", sentenció.

