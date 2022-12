Tebas: "La Superliga no va a ganar, quiere que seamos sus vasallos"

FC Barcelona y Real Madrid ingresarían 400 millones de euros más, hasta los 874 y 847 millones, con el proyecto europeo

MADRID, 2 Dic. 2022 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, denunció que el proyecto de la Superliga quiere que las competiciones domésticas sean sus "vasallos" y advirtió de que las destruiría "a medio plazo" al margen de enriquecer a clubes como el Real Madrid y FC Barcelona, en la presentación de las conclusiones del informe pericial de KPMG 2022 sobre la reducción de los ingresos en LaLiga.

"La Superliga no es un formato de competición, es una excusa, un concepto ideológico que nació en el año 2000, inspirado, ideado y liderado por el presidente del Real Madrid, que busca que los grandes clubes europeos sean los que manden. Es muy perjudicial para las ligas nacionales, y las destruiría a medio plazo y a las aficiones de los clubes españoles", dijo en una rueda de prensa celebrada en la sede de la CEOE en Madrid.

En un acto, junto al director general de LaLiga, Javier Gómez, y la directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito, Javier Tebas dijo que la Superliga "no va a ganar". "Vamos a dar batalla. No nos planteamos el escenario de ir a la quiebra. Le hemos ganado una vez y lo seguiremos haciendo. Si la pregunta es: ¿se puede trasladar el modelo de las ligas nacionales a la Superliga? La respuesta es 'no'", añadió.

"Y supondría la ruina no solo de los clubes españoles sino del resto de europeos. Cuando los grandes no están de acuerdo no acuden a la asamblea, dicen que les parece caro viajar a Dubai y quieren que seamos sus vasallos. El modelo más que semiabierto es cuasicerrado", subrayó el presidente de la patronal de clubes.

Según el estudio de KPMG, FC Barcelona y Real Madrid ingresarían 400 millones de euros más entre ambos y pasarían de los 675 y 735 previstos para este curso 2022-23 hasta los 874 y 847 millones con el proyecto de la Superliga, ya que se verían "penalizados" por el deterioro del valor de la Liga de Campeones y LaLiga.

Por su parte, el resto de clubes de LaLiga Santander perdería "un 55 por ciento" y verían reducidos sus ingresos de los 3.210 millones a 2.401 en este ejercicio. El impacto en los derechos audiovisuales sería del 64 por ciento y un descenso de 1.208 millones en el caso de jugarse los encuentros en el fin de semana. Si tuvieran que disputarse entre semana ascendería a un 69,2 por ciento y se percibiría cerca de 1.301 millones menos.

Tebas acusó a la Superliga, cuyo proyecto recordó que fue anunciado el 20 de octubre de 2021 en un semanario alemán, de falta de transparencia y de ser una "mera expresión" de tres clubes, Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, "y, si me apuran, de uno y de su presidente, Florentino Pérez".

"A lo mejor hay que apoyar a los clubes medianos para que tengan más ingresos económicos y puedan ganar a los grandes. Así pasa en MotoGP, que nutre a los equipos satélite para que sean más competitivos. ¿Por qué no lo hacemos al revés?", se preguntó.

Recordó que LaLiga española lleva hablando de sostenibilidad financiera desde la temporada 2012-13 "de una forma clara y dura". "No nos pueden dar lecciones dos de los tres clubes de sostenibilidad financiera. En la Juventus están siendo procesados su directivos. Estamos ante un problema de gobernanza. Se quiere que los grandes clubes tomen el poder del fútbol europeo", subrayó.

Ligas domésticas: el 75 por ciento de los ingresos

LaLiga recordó que las 40 asociaciones y sus 1.554 clubes europeos generan unos ingresos 25.725 millones, 11.000 de ellos procedentes de los derechos audiovisuales, y que las ligas domésticas producen más del 75 por ciento de dichos ingresos.

Asimismo, evocó que los clubes continentales ya rechazaron "frontalmente" dicho modelo en una reunión celebrada en Madrid en 2019 con la presencia de representantes de 244 clubes y 21 ligas, y que lo que promueve es que el 70 por ciento de los ingresos añadidos vayan tan solo al incremento del salario del 5 por ciento de los jugadores.

"Es como si los bancos mandaran en los países. No podemos dejar el fútbol en manos de los que más tienen. Hay que buscar el equilibrio y en manos de organismos como la UEFA, que, con sus defectos, a través de la Champions logra un reparto más justo en el fútbol europeo", comparó el máximo responsable de LaLiga.

"es una meritocracia entre corchetes"

Acerca de si la Superliga 'no es un proyecto para ricos', Tebas pidió que no les traten "como tontos". "Me sienta fatal porque sabemos quién está detrás. Florentino piensa lo mismo que en 2000. Dijo que el Real Madrid tiene la función de proteger el fútbol. Van a estar repitiendo lo de la meritocracia para convencernos. Es una meritocracia de corchetes y el efecto es la destrucción de todas las ligas nacionales", recalcó.

En ese sentido, aseguró que la Superliga sabe qué formato van a emplear, pero que no lo comunican. "Esconden el formato debajo de la mesa porque no les interesa. Nos gustan los modelos del reparto equilibrado entre todos los clubes. La UEFA tendrá que mejorar la gobernanza, pero no para que manden los grandes clubes", manifestó.

A su juicio, la UEFA "no es un ogro" y puede reunirse con la Superliga "con quien quiera", pero que "una cosa es hablar y otra negociar". "Un modelo que arruina a las ligas nacionales no se puede negociar. Hace unas semanas no hubo una reunión sino que se 'aclararon' algunas cuestiones", indicó.

Para Tebas, a medio plazo clubes como el Real Madrid y FC Barcelona "perderían". "Ganan unos 200 millones cada uno, pero la liga nacional pierde y seguiría haciéndolo. Y su modelo de competición y audiovisual funcionaría, pero a partir del tercer año caería en valor. Real Madrid y FC Barcelona, que son la locomotora del fútbol español, se han hecho grandes gracias a LaLiga", comentó.

"Claro que me preocupa cuando un club está enfadado. Pero cuando tienes 40 que viajan a Dubai no me preocupa. La obligación de LaLiga es que los clubes medianos tengan posibilidades de negociar con grandes inversores", dijo en alusión a la negativa del Real Madrid y FC Barcelona de viajar a la próxima Asamblea de LaLiga.

Europa Press