Tebas: "Mbappé es uno de los que debería salir con la situación que tiene el PSG con el límite financiero"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este lunes en que "ojalá" el delantero Kylian Mbappé recale en el campeonato español sobre todo porque su equipo, el Paris Saint-Germain francés, debe ajustarse al límite financiero y es uno de los que "debería salir".

"Preguntádselo al Mbappé, pero ojalá venga, ya lo vengo diciendo hace tiempo. Pero sí, yo creo que es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid. Queda mucho verano y siendo el último año de Mbappé y con la situación que tiene el PSG del límite salarial y que se está ya muy encima, es uno de los jugadores que debería salir", expresó Tebas a los medios de comunicación durante la apertura oficial del museo 'Legends' en Madrid.

El dirigente no descartó que el conjunto madridista pudiese acometer este fichaje y alguno más. "Es el Real Madrid el que sabe los números. Depende de muchas cuestiones, si sigue con todos los jugadores o no. El Real Madrid y su presidente en este caso son lo suficientemente listos para saber lo que tienen que hacer y cómo cuadrar sus números, pero solvencia tiene para todo, aunque para las dos cosas no lo sé", añadió.

El pasado viernes, Tebas coincidió con Florentino Pérez en la toma de posesión de Víctor Francos como nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero no habló con él de este asunto. "Yo de jugadores sólo hablo como aficionado y a los medios de comunicación con los clubes muy poco", zanjó el presidente de LaLiga.

Europa Press