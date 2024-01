El presidente de LaLiga, Javier Tebas, restó importancia a las palabras de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sobre que LaLiga EA Sports estaba adulterada por lo sucedido con los últimos arbitrajes, y, tras dejar claro que "no es verdad", lo achacó a su "derecho a desfogarse después de unos arbitrajes complicados" y aseguró que no se va a "estar flagelando" por este motivo, mientras que ve al delantero francés Kylian Mbappé en "más de un 50 por ciento" en el Real Madrid, que el que debe decidir cuánto quiere "apostar" por traerle.

"No es verdad, ya se le pasará. Lo dijo después de unos arbitrajes complicados y, bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse. No estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a dar más importancia y me voy a estar flagelando porque diga eso", señaló Tebas a su llegada la Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña.

Sobre el anuncio de la marcha de Xavi Hernández del banquilo del FC Barcelona a final de temporad, advirtió que no lo ha podido "reflexionar mucho porque ha pasado hace tan poco". "Son decisiones que pasan en los clubes, hay unos que se van, otros vienen. Y vamos a ver porque hasta el 30 de junio queda mucho y quien dice que no se queda en el Barça o en otro lugar, ¿no? Hay que esperar", declaró.

Para el dirigente, esto "refleja cuando hay crisis deportivas" en los clubes estés "bien o mal económicamente". "El Barça es un equipo que aspira a ganar siempre todo y, bueno, pues es una frustración para un entrenador no conseguirlo. Eso pasa también a otros equipos con sus objetivos. No hay que sacar las cosas de lo que suele pasar cuando las cosas no funcionan deportivamente", subrayó.

"Yo creo que el Barça no es lo que ha sido tras temporadas en el ámbito económico de fichar y ya volver a la normalidad. Creo que ese camino lo están haciendo bien. Y luego el tema deportivo es que no siempre va a estar así, no todo el mundo va a ganar siempre todo, es que es muy complicado porque cada vez hay muchos clubes difíciles de ganar y a los clubes les cuesta ganar los partidos, no hay que hacer un drama de esto", añadió sobre la actual situación del equipo blaugrana.

Tebas ve probalidades "altas" de que Kylian Mbappé, las cuales cifró, en "una opinión personal", en "más del 50 por ciento". "Depende del Real Madrid y lo que está dispuesto su presidente a apostar porque el Real Madrid ya tiene una estrella con la llegada de Bellingham y Vinicius es otra", puntualizó

"Siempre donde está Florentino nunca hay que dar muerto nada", replicó preguntado por el futuro de la Superliga. "Florentino nunca pierde y ahora tiene por ahí a Bernd 'Copperfield' (en referencia a Bernd Reichart, CEO de A22) y haciendo trucos de magia. Ya se le ha visto el conejo de la chistera, pero siempre donde está Florentino nunca hay que dar nada por muerto", advirtió.

"Temo al proyecto que viene desde el año 2000 y creo que lo que hay que hacer es trabajar para que el proyecto no salga adelante porque ahora tendrán que pedir en algun un momento la autorización para la UEFA. Y luego demostrar que es un proyecto que es mejor que el actual de la Champinos, pero, desde luego, el formato que han presentado es mucho peor y audiovisualmente es una locura", añadió al respecto.

Finalmente, Javier Tebas valoró positivamente que la RFEF haya decidido desestimar presentar acciones legales contra el acuerdo de la LaLiga con CVC. "Creo que jurídicamente era lo lógico que tiene que hacer la federación si cree que puede perder el pleito. Ha hecho bien, agradezco lo que ha hecho, creo que es lo que correspondía. No se puede estar contra 38, 39 clubes, la rfed debe estar por eciam d eso, ya estuvo mal cuando puso la demanda.