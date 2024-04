Tebas: "Quizá en dos años el Barça sí podrá afrontar un fichaje como el de Mbappé"

"LaLiga jugará partidos oficiales en el extranjero", anuncia el presidente de la patronal para la temporada 2025/2026

"La tecnología de gol ha dado muchos fallos en los últimos años"

MADRID, 24 Abr. 2024 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, avanzó que "a lo mejor en dos años" el FC Barcelona "sí que podrá" plantearse el fichaje de una gran estrella como Kylian Mbappé, al mismo tiempo que avanzó que se jugarán partidos oficiales de Primera División "en el extranjero" en la temporada 25-26 y expresó que el Mundial de 2030 "no peligra" para España "mientras no se siga manoseando la RFEF".

"Lo preocupante era que su masa salarial, sus datos estructurales, eran elevadísimos para sus ingresos, y eso lo ha reducido en dos años en una cuantía importantísima. Pero fichar aún lo va a tener complicado, porque arrastra pérdidas, y lo tiene que ir recuperando poco a poco. Hacer frente a un Mbappé es bastante lejano, hoy no puede, pero pienso que a lo mejor en dos años sí que podrá", valoró Tebas en declaraciones a Expansión recogidas por Europa Press.

El dirigente destacó el "esfuerzo muy fuerte" realizado por el Barça "en la disminución de su masa salarial estructural en general". "Ha hecho una reducción importantísima. No tiene un problema de deuda en sí mismo, es un problema de reestructuración de sus ingresos, de la deuda, pero no la cuantía", explicó.

"Si quitas el estadio, que como el Bernabéu se pagará con los ingresos que obtenga, es una deuda con una ratio que no llega al 1-1 (comparando deuda con ingreso), porque va a ingresar casi 900 millones de euros la próxima temporada para una deuda de 600-700 millones, no es preocupante. Eso sí, tiene que seguir en la línea de lo que están haciendo ahora", advirtió.

Tebas enfatizó en la salud económica del Real Madrid, que alcanzará los 1.000 millones de facturación, y celebró, también "como madridista", la llegada de Kylian Mbappé este verano al club blanco. "Es una gran alegría, es uno de los mejores jugadores del mundo. No diría el mejor, porque me quedo con Bellingham y con Vinícius. Tenemos que estar muy contentos, el Real Madrid ha sabido gestionar este fichaje a pesar de la ansiedad e impaciencia mediática", elogió.

"Sigo peleando con los clubes-estado. (Los 1.000 millones de ingresos) Muestra la fuerza del Real Madrid, que sin necesidad de algunos artificios puede llegar a un volumen de facturación. Lo importante es que tu nivel de gastos pueda ser cubierto por tus ingresos y tus ganancias sean 'x'. Ha ido haciendo unas reservas muy importantes que le permiten acometer inversiones y muchas cosas con muchísima seguridad", agregó.

Laliga jugará en estados unidos en la 2025-2026

Tebas, que auguró beneficios "o pérdidas muy leves" para LaLiga ya en esta temporada, avanzó que se jugará un partido oficial de 'Primera' en Estados Unidos "más pronto que tarde". "Estamos estudiando ya cómo hacerlo. Relevent --asociado ahora con FIFA-- es nuestro socio en Estados Unidos. Lo puede hacer, porque ya no puede haber oposición", aplaudió después de las guerras entre LaLiga y la RFEF hace años por este asunto.

"Esta vez sí se jugará en el extranjero. Yo creo que sería en dos temporadas, en la 2025-2026 es un objetivo que me planteo", anunció Tebas, que cree que esta iniciativa "reforzará" la posición del campeonato español "en el mercado norteamericano".

Tebas no pasó por alto la crisis en la RFEF, donde cree que "hay mucho manoseo con la institución, demasiados personalismos y se piensa poco en lo que realmente se necesita para que sea la Federación que se exige en 2024". "Es la institución madre de todo el fútbol español. Lo importante ya no es que se recupere, es que es que consiga de una vez por todas ser una organización moderna en todos los aspectos, en gobernanza", dijo.

"A corto plazo, la Federación necesita un presidente estable que permita iniciar ese camino, yo apoyo a Pedro Rocha. No es la solución, pero sí el camino de la solución. Y lo más urgente es un buen departamento de 'Compliance' independiente", añadió.

Tebas insistió en que "a Rocha hasta ahora no se le puede acusar de nada" y no fue muy contundente sobre si todo esto afectará al Mundial 2030. "No peligra mientras no se siga manoseando la RFEF y haciendo cosas que podemos tildar al menos como raras...", comentó.

Finalmente, el presidente de LaLiga, después del 'gol fantasma' de Lamine Yamal en el Clásico, reiteró que "la tecnología de gol ha dado bastantes fallos en las grandes ligas en los últimos años". "No es una tecnología perfecta y esa es la primera de las razones", dijo sobre su no implantación en España, que supondría "una inversión de entre cinco y seis millones por las dos categorías".

"Si la tecnología de gol fuera perfecta, ya la habríamos puesto, pero para el uso que se le da y su nivel de fallos, es una inversión muy elevada", sentenció Tebas, que avanzó que seguirá "peleando" en otro mandato contra la Superliga si el proyecto sigue adelante.