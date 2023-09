El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que todo lo ocurrido en torno a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho "mucho daño internacionalmente" al fútbol español, y ha apelado a "trabajar" para recuperar su prestigio.

"Todo lo que ha pasado ha hecho mucho daño internacionalmente, y hay que recuperar la imagen internacional del fútbol español. Hay que ir a los sitios, reconocer los errores que ha habido en todo este tiempo y trabajar para que el Mundial sea una realidad", señaló este sábado en Valencia tras la jornada 'Lucha contra la piratería en los eventos deportivos', organizada por LaLiga.

Además, recalcó que esas polémicas se venían dando desde hace mucho tiempo. "Lo que vienen denunciando es un problema que había dentro de la propia RFEF, no solo con ellas, en general. Si algunos no lo sabían, torpes eran", afirmó. "¿Se va a poder hacer una gestión más coordinada? Esperemos que sí, pero todavía queda saber las decisiones de las Territoriales, hacia dónde va el fútbol de la RFEF... Todavía queda camino por recorrer, pero es un paso", añadió.

El presidente de la patronal también recalcó que no promoverán a ningún candidato a la presidencia de la RFEF. "No vamos a liderar ningún candidato, porque ante la crisis que ha habido tiene que salir de las propias Territoriales, que son las que han convivido con el anterior presidente. Entre ellas tienen que buscar una solución. Malo sería entorpecer el camino. No hacen falta candidatos 'outsiders', no es el momento", manifestó.

Sin embargo, no quiso valorar la acción de las jugadoras españolas ante Suecia, cuando salieron con una pancarta con el mensaje 'Se acabó' y muñequeras de apoyo a Jenni Hermoso. "No quiero entrar a valorar la pancarta o los gestos que han hecho. Son libres de hacer lo que quieran para seguir reivindicando lo que les ha pasado y los cambios que necesitaba la RFEF. No valoro si me parece bien o mal, no puedo entrar a valorar cada gesto", declaró.

"es más fácil que lim venda con el nuevo mestalla hecho"

En otro orden de cosas, Tebas "no" considera "perjudicial" para LaLiga la presencia de Peter Lim como máximo accionista del Valencia. "A LaLiga no le gusta el conflicto social pero no afecta a la marca de LaLiga. Lo que puede afectar a LaLiga es que el Valencia gane más campeonatos. Si Peter Lim me pide ayuda para buscar algún comprador de su parte accionarial, tendrá toda nuestra ayuda. Si el propietario desea salir porque está cansado de su propiedad, mi obligación es ofrecerle una salida que sea lo más beneficiosa para el club", expresó.

Además, lamentó las críticas de los aficionados al empresario singapurense. "Cuando las cosas van mal, es responsable, pero cuando ganó la Copa del Rey, también era responsable. El Valencia va de cuarto -quinto tras la victoria del Athletic-, también será responsable", manifestó.

También habló de la necesidad de terminar el nuevo estadio valencianista. "El problema no es que el Valencia no quiera utilizarlo, el problema es que hay unas normas urbanísticas para poder utilizarlo. Lo que deseamos es que, cuanto antes, el Nuevo Mestalla se ponga en marcha, por el bien del Valencia. Yo creo que, si quieren que algún día Lim venda, es más fácil si está el Nuevo Mestalla hecho", subrayó. "Para que Valencia sea ciudad mundialista tiene que serlo en el nuevo estadio, no con el viejo", dijo.

"Lo que el Valencia quiere es terminar el Nuevo Mestalla cuanto antes y que la ciudad tenga un estadio de primer nivel, como está pasando en muchas ciudades; un estadio del siglo XXI, que es lo que se merecen el Valencia, sus aficionados y la ciudad. Ahora, los estadios trascienden al partido del fin de semana, son mucho más", finalizó.