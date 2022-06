Tebas: "Si el Barcelona trabaja como lo está haciendo va a salir adelante, es una máquina de hacer dinero"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que "si el Barcelona trabaja en la línea en la que está trabajando la mayoría de cosas, va a salir adelante", pues a la hora de generar recursos "es una máquina de hacer dinero", mientras que diferenció las pérdidas del club azulgrana entre las derivadas de la pandemia, las operativas y las decisiones que ha tomado el club.

"Yo creo que si el FC Barcelona trabaja en la línea en la que está trabajando en la mayoría de cosas, es un gran club que va a salir adelante, no tengo la menor duda. El Barcelona, en términos económicos, es una máquina de hacer dinero", explicó Tebas este viernes durante su intervención en la cuarta edición del 'MARCA Sports Weekend'.

Tebas quiso desterrar completamente las comparaciones que hay entre el FC Barcelona y otros equipos que han sufrido descensos por motivos económicos porque el conjunto culé "no está incumpliendo unas normas disciplinarias de este nivel". "En el caso del Elche fue por incumplir reiteradamente compromisos con la Agencia Tributaria. No es comparable", subrayó.

Aun así, el presidente de LaLiga también cree que parte del problema viene de la gestión. "Algunos también han querido tirar todo el rato mierda a los anteriores, que se habrán equivocado, de eso no hay duda, pero a lo mejor no hay tanta mierda para tirar y eso se les ha vuelto un poco en contra", apuntó.

"El FC Barcelona viene de más de 500 millones de pérdidas, y en nuestro control económico cuando viene alguien con esos números tiene que recuperarlos. Las causas fueron parte por pérdidas del COVID, parte pérdidas operativas y porque se han adelantado provisiones de amortizaciones de jugadores que no tenían por qué haberlas hecho y provisionaron unos pleitos que no se han entendido mucho", desgranó Tebas, que, en cifras aproximadas, sitúa en "unos 190 millones" las derivadas de la pandemia, 160 millones por "temas de amortización acelerada" y "el resto pérdidas operativas de la gestión que haya podido tener la época de Bartomeu".

Javier Tebas señaló que el FC Barcelona ha "designado una estrategia" que es "la que están aplicando" porque "está dentro de su propia libertad", recalcando que "los auditores que mandó para el tema de los avales al CSD ya llamaron la atención sobre esa cuestión y también sobre el crédito fiscal que originaban esas pérdidas".

El presidente lo valoró como "decisiones propias" que en su opinión "fueron erráticas y erróneas" y "que les están pesando muchísimo en cuanto al límite salarial". "A nosotros en absoluto nos gusta esta situación, pero hay que pensar que la responsabilidad de LaLiga ha sido mucho mayor", explicó.

Tebas explicó que, para salir de esta situación, el Barcelona "sabe lo que tiene que hacer" y que "puede fichar", aunque con "la regla del 1/3". "Si saca a jugadores por 100 puede fichar por 33, si hace operaciones por venta de activos, si vende irá reduciendo las deudas y compensa podrá cambiar", sentenció.

Además, Tebas volvió a criticar lo que está pasando desde hace varias semanas en el fútbol nacional y que implican a su figura y a la de Luis Rubiales. "Hay una serie de situaciones que en el fútbol no podemos estar así", lamentó.

"Tienen la estrategia de víctimas y los que somos víctimas somos los demás, David Aganzo o Javier Tebas. Que yo sepa, no he puesto ningún espía en ningún lado y aquí, por desgracia, hay buenos y malos, hay gente que manda detectives, graba reuniones y otros que no hacemos nada", añadió.

El presidente de LaLiga defendió una vez más su papel en las reuniones con Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, o Miguel Ángel García Caba, vicesecretario de la RFEF. "La principal consecuencia es que los directivos de la federación no sé con quién se van a poder sentar hablar, porque o vas desnudo o con inhibidores o no te vas a poder sentar a hablar", señaló respecto a las grabaciones que están saliendo a la luz.

Tebas no dudó que "tiene que haber una cierta relación de confianza" y que "por mucho que uno pueda tener diferencias hay ciertos límites que no se pueden pasar", mientras que reiteró que "la trama está en el señor Rubiales y su equipo". "Los demás somos víctimas", apuntó.

"Yo no tengo ninguna guerra con el señor Rubiales. Yo mantengo lo que digo siempre, que no está capacitado para dirigir la RFEF y ahora se ha visto con todo lo que está ocurriendo", prosiguió el mandatario.

En este sentido, puntualizó que "con todos los clubes" con los que habla "tienen muy claro dónde están los buenos y dónde los malos". "El problema aquí es que parece un tema personal y yo personalmente con el señor Rubiales no tengo nada, mi problema es como presidente de la RFEF y cómo está gestionando el fútbol con estas prácticas absolutamente mafiosas y de detectives. No equivoquemos dónde está el foco del problema, que a quien han grabado ha sido a mí", aseveró.

Tebas afirmó además que los clubes están "sorprendidos" por lo que está sucediendo. "Creo que bastante tienen con lo que tienen como para estar en este tipo de conflictos. Que el presidente de la Federación haga este tipo de artimañas hace que los clubes tengan miedo, ya no digo los del fútbol profesional, hablen en privado con los de la Primera RFEF o con los del fútbol femenino", declaró.

El presidente de LaLiga opinó que las explicaciones que Rubiales dio en la Asamblea de la RFEF "no son suficientes" y que el CSD "tiene que hacer algo ante las denuncias que ha habido y otras más que habrá". "Yo voy a interponer una también a raíz de las grabaciones que he tenido, pero no hay nada, esto es Sor Madre Rubiales, esto está muy bien y esto es estupendo", dijo con ironía.

Tebas también fue irónico al calificar los 'Pactos de Viana' como "'Los Atracos de Viana'" y manifestó estar "preocupado" por los 'whatsapp' de Rubiales a Pedro Sánchez. "No soy tan ingenuo para esto y el fútbol quiere libertad, y ahora no la tiene", avisó. "Lo más que hay es silencio desde la Federación y espera desde el CSD", agregó, añadiendo que "claro que, por desgracia, se habla de esto en Europa".