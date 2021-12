Tebas, sobre los positivos: "Estamos preparados, la COVID no se fue"

El presidente de LaLiga anuncia que el martes se aprobará un "protocolo diferente" para afrontar la nueva ola de la pandemia

Salou (tarragona), 16 dic. 2021 (europa press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la competición española "está preparada" para afrontar la nueva ola de la pandemia de la COVID-19 tras los positivos de jugadores del Real Madrid y Valencia, confía en que no haya aplazamientos de partidos y anunció que el martes se aprobará un "nuevo protocolo" para hacer frente al virus.

"Siempre que hay positivos por COVID hay que estar preocupado, sean jugadores o ciudadanos normales. Estamos en una ola diferente a otras, esperemos que los jugadores se recuperen y afecte lo menos a la competición. El protocolo estaba supervisado en su momento por el CSD, ahora ya no, y lo que sí estamos es teniendo reuniones y la semana que viene, el martes, aprobaremos un protocolo diferente al anterior", comentó.

En la inauguración de LaLiga TwentyNine's y el lanzamiento del videojuego The Beat Challenge en PortAventura World en Vila-seca (Tarragona), Javier Tebas recordó que LaLiga Santander "no es ajena" a la nueva ola de contagios por el coronavirus. "Estamos en un situación en la que en la Premier se van a suspender tres partidos. Vamos a pedir la máxima concentración para que no afecte a la competición", apuntó.

Asimismo, el máximo responsable de la patronal de clubes reordó que la reducción del aforo en las gradas es competencia de las respectivas Comunidades Autónomas. "Ahí no podemos entrar. Lo que sí, en los protocolos de los entrenamientos, las entradas de los equipos a los estadios para evitar los contagios ... Que se puedan suspender partidos, evidentemente", dijo.

En este sentido, Tebas recalcó que en LaLiga están "preparados" para la nueva realidad. "La COVID no se fue, aquí está, de otra forma diferente, pero buscamos soluciones para lo que hay. Esperemos que si tenemos que suspender partidos sean los menos posibles y no nos afecte al devenir de la competición", subrayó.

"¿haaland al barça? no"

Acerca de la posibilidad de que el FC Barcelona incorpore al delantero noruego Erling Haaland el próximo verano, Tebas fue contundente. "¿Haaland al Barça? No. Los números económicos del FC Barcelona son públicos y el control de LaLiga, también. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla del 1 por 4 y Haaland en manos de Raiola, que no vende chuches, que vende caro, ... Si me preguntas, ¿ves la posibilidad? No. Es imposible que la masa salarial le pueda dar para poder fichar a este jugador", sentenció.

Por otro lado, admitio conocer que el Barça está negociando con el fondo de capital riesgo CVC, aunque desconoce los detalles. "Para poder entrar en el proyecto CVC-Liga se tendrían que dar una serie de condiciones. ¿Demandas? Por desgracia cuando está el Real Madrid por medio estamos acostumbrados a demandas. Llevamos ya más cincuenta y hoy nos han anunciado otra que hemos ganado. Nos defenderemos. Si hubiese hecho caso a todas las demandas desde que estoy como presidente de LaLiga hoy no estaría hoy aquí porque son cosas que no le gustan al Real Madrid", señaló.