Tebas solicita al CSD que lleve a Rubiales al TAD para una posterior "suspensión cautelar"

"No cabe duda de que la RFEF no respeta ni al CSD ni a los Tribunales"

El presidente de LaLiga denuncia "maniobras ilegales" reiteradas contra la programaci贸n de partidos

MADRID, 6 Jul. 2022 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha presentado una denuncia contra Luis Rubiales y otros miembros de la Federaci贸n ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), para que sea trasladada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), por obstaculizar de manera constante la programaci贸n de partidos y otras bases de la competici贸n 2022-2023, adem谩s del desaf铆o grave y continuado de la RFEF al propio CSD y las resoluciones judiciales.

En la denuncia, con fecha 4 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, Tebas desglosa de manera detallada los antecedentes, hechos denunciados y su solicitud de car谩cter "urgente" al CSD por lo que expone como sistem谩tico proceder de la RFEF, "que no eleva al CSD para su aprobaci贸n" e incorpora "unilateralmente elementos que atentan contra las competencias de LaLiga".

La denuncia del presidente de la patronal es contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales; el secretario general de la Federaci贸n, Andreu Camps Povill, y contra los dem谩s miembros de la Comisi贸n Delegada de la RFEF que votaron a favor de la aprobaci贸n de dichas bases para la pr贸xima campa帽a en Primera Divisi贸n y Segunda Divisi贸n A el pasado 28 de junio.

En esta 煤ltima reuni贸n federativa, "de nuevo la RFEF ha incluido contenido contrario a las resoluciones de la presidencia del CSD 47/2020 y de 16 de octubre de 2020, as铆 como a los autos y sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid indicados", denuncia Tebas, cuando "no existe competencia de la RFEF para fijar las franjas de los partidos limitando la programaci贸n de LaLiga, por lo que no cabe incorporar la limitaci贸n y suspenderla, es ilegal".

El presidente de LaLiga denuncia "diferentes maniobras ilegales realizadas por la RFEF para impedir que LaLiga programara partidos de la competici贸n profesional que organiza en lunes y viernes", a pesar de los pronunciamientos judiciales y del CSD al respecto durante los 煤ltimos a帽os, que detalla en la denuncia.

"La realidad es que esta Liga Profesional no puede estar todas las temporadas recurriendo al CSD la aprobaci贸n de Bases de competici贸n que se apartan de lo que ya ha resuelto el propio CSD en resoluciones administrativas previas, ejecutivas e incluso firmes, y de resoluciones jurisdiccionales. Por dicho motivo, nos vemos obligados a presentar esta denuncia", explica.

"Es evidente que la RFEF vuelve a desafiar al CSD, a los Tribunales de Justicia y a esta Liga Profesional, y utilizando las Normas y Bases de Competici贸n que no elevan al CSD con car谩cter torticero para forzar un conflicto innecesario. No cabe duda de que la RFEF no respeta ni al CSD ni a los Tribunales, y que ello es sancionable en v铆a disciplinaria deportiva", a帽ade.

Entre sus fundamentos legales, Tebas apunta que "el art铆culo 76.1.a) de la Ley 10/1990 considera una infracci贸n muy grave los abusos de autoridad". "Dentro de la infracci贸n de abuso de autoridad se encuentra el ejercicio extralimitado y arbitrario de las potestades que asisten a una autoridad u 贸rgano (en este caso, con responsabilidad para sus integrantes)", esgrime.

"El art铆culo 43.c) de la Ley 10/1990 prev茅 la posibilidad de suspender cautelar/provisionalmente al presidente y dem谩s miembros de los 贸rganos directivos de las Federaciones deportiva espa帽olas cuando se incoe contra ellos expediente disciplinario por irregularidades o infracciones muy graves, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas", a帽ade.

Por ello, Tebas solicita al CSD que "remita al Tribunal Administrativo del Deporte la presente denuncia y documentaci贸n, requiri茅ndole para que inicie procedimiento disciplinario" contra Rubiales, Camps y los miembros de la Comisi贸n Delegada de la RFEF del d铆a 28 de junio, "contrario a la legislaci贸n y normativa vigente y en particular de resoluciones administrativas y jurisdiccionales ejecutivas y vinculantes incumplidas".

Y, adem谩s, solicitando la tramitaci贸n de esta denuncia "con car谩cter urgente", "que una vez incoado el procedimiento disciplinario por el TAD, se proceda a convocar a la Comisi贸n Directiva del CSD para que acuerde la suspensi贸n cautelar de los expedientados, por los motivos indicados".