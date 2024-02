El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró la desestimación de la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club contra 'LaLiga Impulso' y aseguró que "el mensaje" que envía es que ni su organismo ni los clubes se someten "a amenazas ni coacciones por muy grande que sea la persona", en alusión al presidente madridista Florentino Pérez.

"Para la Liga y para la mayoría de sus clubes supone la ratificación de que las cosas estaban bien hechas. Cuando he leído la sentencia y me la han comunicado, me he acordado del 10 de agosto del 2022, donde la Junta del Real Madrid, presidida por Florentino Pérez, sacó una nota diciendo que iba a poner una querella penal contra Javier de Jaime, de CVC, y Javier Tebas, presidente de la Liga, y fue portada de muchos periódicos", advirtió Tebas a los medios tras acudir a la presentación del proyecto 'Preparados'.

El mandatario apuntó que se ha demostrado que el acuerdo "era legal el ámbito civil y en el penal". "El mensaje es que no nos sometemos a las amenazas, a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente de Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que creemos que es lo justo y lo necesario para la mayoría de los clubes, y nos defenderemos en los tribunales. Creo que es muy importante para el fútbol", apuntó.

Sobre sus palabras en varias ocasiones diciendo que Florentino Pérez siempre gana y que ahora no sea el caso, fue irónico con el mandatario que "ya se inventará algún argumento para decir que ha ganado". "Para nosotros este caso eso era muy importante porque cuando una institución y sus clubes están sometidos a constante coacción y amenaza, en este caso por el presidente de Real Madrid, no por el club, es importante que recordemos que lo que se buscaba con aquello era retirarnos del proyecto", remarcó.

"Si al socio de 'CVC' en España, Javier de Jaime, le estaban amenazando de una querella criminal desde el club principal de España y del mundo, pues es para asustarle. Menos mal que nos asustó y estuvo con nosotros al frente, y eso hay que agradecérselo", sentenció Tebas.