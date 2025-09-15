Tebune nombra a Sifi Ghrieb como nuevo primer ministro en una remodelación del Gobierno de Argelia

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha nombrado al economista Sifi Ghrieb como nuevo primer ministro del país, en el marco de una remodelación del Gobierno que incluye diez caras nuevas pero que deja las principales carteras sin cambios.

Tebune ha confirmado así a Ghrieb --quien hasta entonces era ministro de Industria-- en un puesto que ocupaba de forma interina desde el cese en agosto de Nadir Larbaui, mientras que ha ratificado en sus puestos a los jefes de Exteriores, Defensa y Petróleo, Ahmed Ataf, Said Chanegriha y Mohamed Akrab, respectivamente.

Así, el nuevo Ejecutivo cuenta con 34 ministros, entre los que figuran Lotfi Budyemaa en Justicia y Abdelkrim Buzred, en Finanzas, quienes igualmente conservan sus puestos. En cuanto a las caras nuevas, destacan Murad Adyal como ministro de Energías Renovables, Yahia Bachir como ministro de Industria; Abdelkader Yelaui como ministro de Obras Públicas y Mohamed Seidk Ait Mesaudene como ministro de Sanidad.

Junto a ellos han entrado al Gobierno Zoheir Buamama al frente de Comunicaciones, Nacima Arhab como ministra de Formación y Enseñanza Profesional, Malika Benduda como ministra de Cultura, mientras que el exministro de Transportes Said Sayud ha sido nombrado al frente de la cartera de Interior, según un comunicado publicado por la Presidencia argelina en su cuenta en la red social Facebook.

La remodelación llega poco más de dos semanas después de que Tebune anunciara el 28 de agosto el cese de Larbaui como primer ministro, sin dar explicaciones sobre dicho cambio. Larbaui había sido nombrado para el cargo en noviembre de 2023 y fue mantenido en el mismo tras la victoria del mandatario en las presidenciales celebradas en septiembre de 2024.

Tebune, de 79 años, accedió a la Presidencia tras las elecciones celebradas en 2019, que pusieron fin a un breve periodo de transición abierto después de que el histórico mandatario Abdelaziz Buteflika dimitiera en abril de ese año en medio de masivas movilizaciones contra sus planes para presentarse a un quinto mandato pese a estar inhabilitado por problemas de salud.

El presidente argelino, quien cuenta con el apoyo del Ejército y la coalición integrada por el histórico Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Agrupación Democrática Nacional, logró obtener un segundo mandato en medio de denuncias sobre la represión contra opositores y activistas, y el creciente escepticismo entre la población sobre la gestión del país.