Tech Mahindra Se Asocia con la Mejor Universidad del Mundo para el Deporte, la Universidad de Loughborough.

Tech Mahindra Ltd., proveedor l铆der de servicios de transformaci贸n digital, consultor铆a y reingenier铆a empresarial, anunci贸 hoy una asociaci贸n a largo plazo con la Mejor universidad del mundo para el deporte, la Universidad de Loughborough.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210915005947/es/

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

Durante los 煤ltimos sesenta a帽os, la Universidad de Loughborough ha realizado una contribuci贸n destacada al mundo del deporte. La universidad combina atletas excepcionales, instalaciones incomparables y entrenadores de primer nivel con experiencia en investigaci贸n y asociaciones activas con los principales l铆deres y organizaciones deportivas.

La asociaci贸n se centra en el desarrollo colaborativo de la innovaci贸n deportiva y la tecnolog铆a deportiva para crear nuevas oportunidades para la investigaci贸n y la empresa. Esta colaboraci贸n tiene como objetivo incluir:

Jagdish Mitra, director de Estrategia y director de Crecimiento de Tech Mahindra, opina:

鈥 Estamos entusiasmados de asociarnos con la Universidad de Loughborough para construir el ecosistema deportivo del futuro. Esta colaboraci贸n entre Tech Mahindra, empresa de transformaci贸n digital global y la universidad deportiva l铆der en el mundo, se centrar谩 en llenar la tecnolog铆a y la innovaci贸n relacionada con el dominio dentro de la industria para que podamos aprovechar todo el potencial de los deportes que aprovechar谩n la tecnolog铆a en el n煤cleo del rendimiento y la experiencia鈥.

El profesor Chris Linton, presidente interino y vicerrector de la Universidad de Loughborough, se帽al贸:

鈥淟a asociaci贸n con Tech Mahindra nos permite aprovechar estrat茅gicamente nuestras fortalezas establecidas en el deporte y la tecnolog铆a. Tambi茅n abre oportunidades para los colegas que trabajan en un amplio espectro de disciplinas, en toda la comunidad universitaria. Me complace especialmente que se hayan planificado todas las actividades de investigaci贸n, docencia y empresas. Este enfoque integrado, estoy seguro, brindar谩 un valor duradero a ambas partes y estoy emocionado de ver qu茅 se desarrolla a partir de esta asociaci贸n pionera鈥.

Manish Upadhyay, director de Tecnolog铆a Deportiva Vertical de Tech Mahindra, agreg贸:

鈥 Nuestra colaboraci贸n con la Universidad de Loughborough permitir谩 a la industria del deporte beneficiarse de los avances acad茅micos y tecnol贸gicos. En consonancia con TechM NXT.NOW, esta asociaci贸n demuestra nuestro compromiso con la transformaci贸n de la forma de jugar, la participaci贸n de los aficionados y la formaci贸n de la pr贸xima generaci贸n de atletas鈥.

El Ministro de Inversiones del Reino Unido, Gerry Grimstone, a帽adi贸:

鈥淣uestras universidades, l铆deres mundiales, son s贸lo una de las razones por las que el Reino Unido es un destino de inversi贸n global tan atractivo. Se trata de una gran iniciativa entre la Universidad de Loughborough, que lidera la investigaci贸n y el desarrollo en el deporte, y el gigante tecnol贸gico indio y gran inversor Tech Mahindra. Esta colaboraci贸n se basa en la creciente relaci贸n comercial y de inversi贸n entre el Reino Unido y la India, y nos sit煤a a la vanguardia de la tecnolog铆a deportiva鈥.

鈥淓n nuestra Cumbre Mundial de la Inversi贸n, que se celebrar谩 a finales de este a帽o, espero ver m谩s asociaciones como 茅sta para impulsar la innovaci贸n y el crecimiento en todo el Reino Unido鈥.

Como parte de su marco TechM NXT.NOW, cuyo objetivo es mejorar la "Experiencia centrada en el ser humano", Tech Mahindra se centra en aprovechar las tecnolog铆as de vanguardia para ofrecer una experiencia mejorada y permitir la transformaci贸n digital para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente.

