Tech4Nature aplica tecnología para monitorizar la presión sobre espacios y cuidar la naturaleza en Granada y Barcelona

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La iniciativa Tech4Nature, impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) junto con el programa TECH4ALL de Huawei, ha incorporado herramientas digitales y modelos de monitoreo para analizar la relación entre las personas y la naturaleza a través del senderismo, la escalada y la espeleología en el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada (Granada) y el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona), ha informado Huawei en un comunicado.

En 2024, la Red de Parques Nacionales de España alcanzó su récord histórico con más de 16 millones de visitantes, una tendencia que subraya el creciente interés por disfrutar de experiencias en entornos bien conservados. Este aumento de afluencia también conlleva una mayor presión sobre los espacios naturales y refuerza la necesidad de contar con información precisa para gestionar adecuadamente el uso público.

Para dar respuesta a este reto, Tech4Nature está aplicando, en colaboración con el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), sistemas de seguimiento basados en análisis automatizados de imágenes, sensores de luz y sonido, capaces de generar información valiosa que apoye tanto la conservación de especies vulnerables como la regulación de actividades recreativas en momentos clave, como el período de cría de especies sensibles a la presencia humana.

CUIDADO DE LA ALTA MONTAÑA EN SIERRA NEVADA

En Sierra Nevada, Tech4Nature ha puesto en marcha un programa experimental para estudiar los patrones espaciales y temporales de los visitantes en hábitats de alta sensibilidad ecológica con el objetivo de comprender mejor cómo el senderismo y las pernoctaciones influyen en la flora y fauna características de los borreguiles de alta montaña.

Mediante el uso de cámaras de fototrampeo y dispositivos acústicos autónomos se ha recopilado una gran cantidad de información, que será analizada mediante algoritmos capaces de detectar la presencia y abundancia de visitantes y aves, así como de identificar patrones de movimiento.

Esta información permitirá realizar campañas de sensibilización dirigidas a los visitantes, informando sobre las prácticas no permitidas, además de mejorar la regulación del uso público y optimizar el seguimiento realizado por las patrullas y gestores del parque.

INNOVACIÓN DIGITAL EN BARCELONA

En el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona), Tech4Nature está ampliando las soluciones desarrolladas en la primera fase del proyecto, centrándose en diseñar medidas que permitan monitorizar actividades recreativas complejas de gestionar, como la espeleología y la escalada.

El proyecto emplea sensores de luz, dispositivos acústicos y sistemas de captura de imagen para analizar la frecuencia y distribución espacial y temporal de estas actividades y su posible influencia sobre murciélagos y aves nidificantes.

En este caso, se están monitorizando tanto cuevas como zonas de escalada donde la presencia humana está permitida o regulada, lo que ayudará a los gestores del parque a evaluar el grado de cumplimiento de dichas medidas.

Los resultados apoyarán decisiones de regulación, vigilancia y sensibilización, promoviendo un equilibrio sostenible entre la práctica de deportes de aventura y la conservación de los valores naturales del parque, ha explicado Huawei.

USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA

Paralelamente, Tech4Nature avanza en la elaboración de un estudio de referencia sobre los aspectos legales y éticos asociados al uso de tecnologías de monitoreo de biodiversidad y visitantes en áreas naturales protegidas.

Este trabajo, liderado por UICN Med con el apoyo de la Fundación URV, proporcionará en 2026 directrices prácticas para gestores, operadores tecnológicos y responsables públicos, garantizando un uso responsable y respetuoso de estas herramientas. Como parte de este proceso, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado en octubre de 2025, se dieron a conocer algunas recomendaciones preliminares del estudio.