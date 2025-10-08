Teck Resources recorta sus previsiones de producción de cobre en su mina chilena Quebrada Blanca

8 oct (Reuters) - La minera canadiense Teck Resources Limited recortó el miércoles la previsión de producción de cobre en su emblemática mina Quebrada Blanca (QB) en Chile hasta 2028, tras una revisión de las operaciones de toda la empresa y su fusión con Anglo American.

Las acciones de Teck subían un 2% en la Bolsa de Toronto el miércoles por la mañana.

Su previsión de producción de cobre para 2026 es ahora de entre 200.000 a 235.000 toneladas métricas, frente a las 280.000 a 310.000 toneladas anteriores.

Teck también redujo casi a la mitad las previsiones de producción de molibdeno, desde entre 6400 a 7600 toneladas a entre 2800 a 3400 toneladas. Para 2025, Teck revisó las previsiones de producción de cobre desde entre 210.000 a 230.000 toneladas a entre 170.000 a 190.000 toneladas.

Ahora se espera una producción de cobre de entre 240.000 a 275.000 toneladas en 2027 y de entre 220.000 a 255.000 toneladas en 2028, por debajo de las previsiones anteriores de 280.000 a 310.000 toneladas y de 270.000 a 300.000 toneladas, respectivamente.

Los recortes en las previsiones se debieron sobre todo a un problema relacionado con la eliminación de residuos mineros, que lastró las acciones de la empresa tras incumplir sus previsiones de producción.

En septiembre, Teck anunció que había acordado fusionarse con Anglo American, que cotiza en Londres, en una operación de US$53.000 millones.

Anglo dijo el miércoles que, aunque el resultado de la revisión de Teck no se conocía en ese momento, era en general coherente con su diligencia debida y análisis independientes.

En una nota de los analistas, Jefferies afirmó que la actualización de las previsiones de producción y costos debería hacer que la fusión sin prima cero de Anglo resulte más atractiva para los accionistas de Teck y que sea menos probable que Anglo tenga que subir su oferta. (Reporte de Clara Denina y Divya Rajagopal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)