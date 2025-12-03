Tecniberia y buildingSMART Spain acuerdan impulsar la transformación digital en la ingeniería española

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, y buildingSMART Spain, empresa del sector de la construcción, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el uso de estándares abiertos y la transformación digital en la ingeniería española.

El acuerdo prevé el uso del 'Building Information Modeling' (BIM) desarrollado por buildingSMART, con lo que se busca un "modelo de trabajo más transparente, colaborativo y sostenible", como ha expresado el presidente de Tecniberia, Joan Franco, quien ha declarado que "el uso de estándares abiertos garantiza una mayor competitividad y eficiencia" para sus empresas.

Se trata, en palabras de la presidenta de buildingSMART Spain, María Benítez, de impulsar "un ecosistema digital común basado en la interoperatibilidad y la calidad de los datos".

Por su parte, las dos asociaciones trabajarán para divulgar y adoptar buenas prácticas y recomendaciones técnicas, la exploración del concepto de modelo como contrato legal y la implantación del principio de 'fuente única de la verdad' para mejorar la gestión documental y la toma de decisiones en proyectos de ingeniería.