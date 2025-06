Técnica de pintura nunca vista: El Vaticano revela los secretos de Rafael

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los Museos Vaticanos develaron el jueves la última y más importante de las Salas de Rafael restauradas, las espectaculares salas de recepción del Palacio Apostólico que, en algunos aspectos, rivalizan con la Capilla Sixtina como el pináculo del arte renacentista.

Un proyecto de una década para limpiar y restaurar la más grande de las cuatro Salas de Rafael descubrió una novedosa técnica de pintura mural que el renombrado pintor y arquitecto renacentista comenzó, pero nunca completó: el uso de pintura al óleo directamente sobre la pared, y una cuadrícula de clavos incrustados en las paredes para sostener la superficie de resina sobre la que pintó.

Los funcionarios de los Museos Vaticanos relataron los descubrimientos el jueves al reinaugurar la sala, conocida como la Sala de Constantino, después de que se retirara el último andamio. La sala de recepción, que fue pintada por Rafael y sus estudiantes a partir del primer cuarto del siglo XVI, está dedicada al emperador romano del siglo IV, Constantino, cuya adopción del cristianismo ayudó a difundir la fe por todo el Imperio Romano.

“Con esta restauración, reescribimos una parte de la historia del arte”, afirmó la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta.

El papa Julio II convocó al joven Rafael Sanzio desde Florencia a Roma en 1508 para decorar un nuevo apartamento privado para él en el Palacio Apostólico, otorgando al entonces pintor y arquitecto de 25 años una importante comisión en el apogeo de su producción artística.

Incluso en ese momento, había informes de que Rafael había querido decorar las salas no con frescos, sino con pintura al óleo directamente sobre la pared, para dar a las imágenes un mayor brillo. La restauración de diez años de la Sala de Constantino demostró que esos informes eran correctos, dijo Fabio Piacentini, uno de los principales restauradores.

Los técnicos del Vaticano descubrieron que dos figuras femeninas, Justicia y Cortesía, ubicadas en esquinas opuestas de la sala, eran en realidad pinturas al óleo sobre pared, no frescos en los que la pintura se aplica sobre yeso húmedo. Por lo tanto, eran claramente obra del propio Rafael, afirmó.

Sin embargo, Rafael murió el 6 de abril de 1520, a la edad de 37 años, y antes de que la sala pudiera completarse. El resto de las pinturas en la sala fueron frescos completados por sus estudiantes, quienes no pudieron dominar la técnica del óleo que Rafael había utilizado, dijo Jatta.

Durante la limpieza, los restauradores descubrieron que Rafael claramente había tenido la intención de hacer más con pinturas al óleo: bajo los frescos de yeso, encontraron una serie de clavos de metal que creían habían sido perforados en la pared para sostener la superficie de resina natural que Rafael había planeado pintar, explicó Piacentini.

“Desde un punto de vista histórico y crítico, y también técnico, fue realmente un descubrimiento”, comentó.

La técnica utilizada y planificada por Rafael fue verdaderamente experimental para la época, y nunca se ha encontrado en ningún otro mural hecho con pintura al óleo. La parte final de la restauración de la sala fue el techo, pintado por Tommaso Laureti y que presenta un notable ejemplo de perspectiva renacentista con su fresco de un falso tapiz "Triunfo del Cristianismo sobre el Paganismo". Las Salas de Rafael nunca estuvieron completamente cerradas al público durante su larga restauración, pero ahora están libres de andamios para los numerosos visitantes que acuden a los Museos Vaticanos para el Jubileo de 2025. ___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.