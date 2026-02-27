Técnicas Reunidas obtiene un beneficio neto de 156 millones de euros en 2025
27 feb (Reuters) -
Técnicas Reunidas SA:
* Ingresos netos del ejercicio anual 6.470 millones de euros
* Beneficio neto del ejercicio anual 156 millones de euros
* EBITDA del ejercicio anual 329,7 millones de euros
* Prevé para 2026 unas ventas superiores a 6.500 millones de euros, un margen EBIT superior al 5% y un EBIT superior a 325 millones de euros
* Restablece su política de remuneración y se compromete a repartir un dividendo del 30% sobre los resultados del ejercicio 2026
