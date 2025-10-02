LA NACION

Técnicas Reunidas prevé facturar más de 6100 millones de euros en 2025

Técnicas Reunidas prevé facturar más de 6100 millones de euros en 2025

2 oct (Reuters) -

Técnicas Reunidas SA:

* Previsión de ventas superiores a 6100 millones de euros en 2025, superiores a 6500 millones de euros en 2026

* Compromiso de reembolsar por adelantado la totalidad del préstamo participativo SEPI y el importe adeudado del préstamo ordinario el 1 de diciembre de 2025

* Prevé un EBIT de unos 275 millones de euros en 2025, superior a 325 millones de euros en 2026

* Remuneración a los accionistas con un compromiso de reparto de dividendos del 30% contra los resultados del ejercicio 2026

