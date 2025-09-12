Técnicas Reunidas se dispara después de que el CEO reitere su hoja de ruta de objetivos
La española Técnicas Reunidas
se dispara en torno a un 6% hasta máximos desde mayo de 2019, y amplía las ganancias del jueves después de que su consejero delegado reiterara los objetivos de la compañía
El grupo está aproximadamente a medio camino de alcanzar los objetivos para 2028 de una facturación de 500 millones de euros (US$586,35 millones) para su unidad de ingeniería y servicios, dijo el consejero delegado Eduardo San Miguel en el evento de inversores de Kepler Cheuvreux el jueves, según cita la correduría
Técnicas Reunidas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios
El analista de Kepler Cheuvreux Kevin Roger afirma que Técnicas está implementando con éxito su plan de negocio, señalando la mejora gradual de los beneficios y el reciente éxito comercial en los contratos de servicios
Incluyendo la subida del viernes, las acciones han subido cerca de un 113% desde principios de año
(US$1 = 0,8527 euros)
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)
