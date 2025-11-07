LA NACION

Técnicas Reunidas sube tras superar las expectativas y elevar sus previsiones

** Las acciones de Técnicas Reunidas

suben alrededor de un 4% después de que la empresa española de ingeniería y construcción obtuviera un beneficio superior al esperado a nueve meses y elevara sus previsiones para 2025

** El beneficio neto de la compañía en los nueve primeros meses del año se situó en 108 millones de euros, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior y un 3,6% por encima de las estimaciones del promedio de las previsiones de Bloomberg, según Capital Markets

** "Técnicas Reunidas ha publicado unos resultados del 3T25 que han estado por encima de nuestras estimaciones en términos de ventas por una mayor actividad", afirma César Sánchez-Grande, analista de Renta 4

** La empresa dijo que ahora espera ingresos superiores a 6.250 millones de euros (US$7.290 millones) en 2025, por encima de los 6.100 millones de euros que preveía antes

** También ha elevado su beneficio neto de explotación previsto para el año a unos 280 millones de euros, frente a los 275 millones de euros anteriores

** El valor encabeza el índice general de Madrid; incluyendo las ganancias de la sesión, sube un 166% en lo que va de año

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Javi West Larrañaga, edición en español de Jorge Ollero Castela)

