Técnico argentino lillini anuncia salida de club necaxa en méxico

Ciudad de méxico, 30 abr (reuters) - el director técnico argentino andrés lillini anunció el domingo su salida del necaxa, horas después de que el club finalizó su participación en el torneo clausura del fútbol mexicano.

Más temprano, Necaxa fue goleado 3-0 por Toluca en la decimoséptima y última jornada de la temporada regular del torneo, donde el club finalizó en el decimoséptimo y penúltimo lugar general con 14 puntos, resultado de tres triunfos, cinco empates y nueve derrotas.

"Me toca despedirme del club, fue mi último partido en Necaxa, hay cosas que no hicimos bien, internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza que tenían en uno. Terminar penúltimos no era lo que habíamos diseñado, fuimos un equipo poco contundente, cuando nos llegaban nos golpeaban y eso fue difícil de sostener", dijo Lillini en conferencia.

"Nos faltó encontrarle la vuelta, a meterle más personalidad y fuego sagrado que el entrenador tiene que empujar", agregó.

El estratega de 48 años fue presentado como técnico de Necaxa en noviembre de 2022 con el objetivo de regresar al club a los primeros lugares.

Versiones de prensa indican que Lillini llegará a la Federación Mexicana de Fútbol como director de selecciones nacionales menores.

"De selección me dijeron que tengo que esperar, todavía no hay nada. Si puedo llegar a selección ningún método de juego tiene que ser copiado del extranjero, el jugador mexicano tiene su propia personalidad y hay que trabajar en eso, y principalmente en tener una identidad propia", dijo Lillini respecto a su futuro. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

