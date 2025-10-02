Técnico del AC Milan, Allegri, enfrenta a su exclub Juventus en su regreso a Turín

MILÁN (AP) — Qué reacción recibirá el entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, cuando regrese a Turín el domingo es una incógnita.

El líder de la Serie A, el Milan, visita a la Juventus, donde Allegri tuvo dos etapas al mando.

El primer período de Allegri en el banquillo de la Juventus terminó en 2019 después de guiar a los Bianconeri a cinco títulos consecutivos. Regresó en 2021, pero fue despedido hace un año por un feo arrebato dirigido a los árbitros durante la final de la Copa de Italia.

Allegri se enfrentó por última vez a los Bianconeri como adversario hace casi exactamente 12 años, cuando su equipo del Milan perdió ante la Juventus de Antonio Conte.

De vuelta en el Milan, Allegri ha tenido un impacto inmediato ya que el equipo ha mejorado después de terminar en octavo lugar la temporada pasada, lo que dejó al siete veces campeón de Europa fuera de la competición continental.

Después de perder su primer partido de la Serie A en casa ante el recién ascendido Cremonese por 2-1, el Milan ha ganado cuatro partidos consecutivos y solo ha concedido un gol, en la victoria del fin de semana pasado sobre el Napoli, el campeón defensor.

El Milan se colocó en la cima de la tabla, por encima del Napoli y la Roma por diferencia de goles y un punto por encima de la Juventus, que ha empatado sus dos últimos partidos pero se mantiene invicto.

El récord de enfrentamientos directos es el primer criterio de desempate al final de la temporada.

Enfrentamientos clave

El desempeño de la Juventus contra el Milan depende en gran medida de su capacidad para contener a Christian Pulisic, el internacional de Estados Unidos que está en excelente forma a ocho meses de un Mundial en casa. Pulisic tiene seis goles y dos asistencias en siete partidos de liga y copa.

Intentará deslumbrar a los gigantes de la defensa de la Juventus: Bremer, Federico Gatti y Lloyd Kelly, todos de más de 1,8 metros de altura.

La Roma y el Napoli buscarán aprovechar cualquier desliz del Milan al enfrentarse a la pareja sin victorias Fiorentina y Génova.

Jugadores a seguir

Dos jóvenes buscarán aumentar sus cifras después de anotar sus primeros goles en la Serie A el fin de semana pasado.

El joven de 20 años Pio Esposito, ya considerado como el próximo gran delantero centro de Italia, anotó el segundo gol del Inter de Milán en la victoria por 2-0 en Cagliari, donde juega su hermano mayor, Sebastiano.

El joven de 17 años Francesco Camarda, cedido en el Lecce por el Milan, anotó en el tiempo de descuento para rescatar un empate 2-2 contra el Bolonia.

El Inter recibe al Cremonese el sábado, cuando el Lecce visita al Parma.

Fuera de acción

El delantero clave del Inter, Marcus Thuram, sufrió un tirón en el tendón de la corva en la victoria rutinaria por 3-0 sobre el Slavia Praga en la Liga de Campeones el martes.

El Como estará sin su entrenador Cesc Fàbregas, quien está suspendido por dos partidos, para su viaje a Atalanta en un partido de derbi regional. El delantero del Como, Jesús Rodríguez, cumple el primero de una suspensión de tres partidos después de ser expulsado el fin de semana pasado por un puñetazo y una patada sin balón a un oponente del Cremonese.

Marten de Roon del Atalanta y Pervis Estupiñán del Milan están suspendidos por un partido después de ser expulsados el fin de semana pasado.

Fuera del campo

El AC Milan y el Inter de Milán superaron un obstáculo importante para poseer su propio estadio después de que el consejo de la ciudad aprobara la venta de San Siro a los clubes el martes. Los clubes planean derribar el estadio de 99 años y construir conjuntamente una nueva arena de 71.500 asientos, que será diseñada por las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica. La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice el Campeonato Europeo de 2032 con Turquía.

