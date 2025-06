Técnico del Inter: Mundial de Clubes, oportunidad de superar “desilusión” por final de la Champions

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Cristian Chivu cree que el actual equipo del Inter de Milán debería ser recordado por mucho más que por la goleada histórica que sufrió en la final de la Liga de Campeones.

El nuevo entrenador del conjunto Nerazzurro también dice que el Mundial de Clubes es una oportunidad para cambiar la narrativa de la campaña actual del Inter. Y él mismo buscará que el certamen le permita agilizar el comienzo de su gestión para la próxima temporada.

Chivu elogió a sus nuevos jugadores el sábado durante su conferencia de prensa de presentación con el Inter, que comenzará a jugar en el Mundial de Clubes en el sur de California el martes. También se da cuenta de que muchos de esos jugadores todavía se están recuperándose de su derrota por 5-0 ante el Paris Saint-Germain el mes pasado.

“Por supuesto, hay desilusión por lo que sucedió al final de la temporada”, dijo Chivu. “Las expectativas eran altas. Pero lo que trato de decirles es que el camino, lo que han hecho, es algo especial, es algo increíble. Por supuesto, es importante alcanzar el objetivo, pero no debemos olvidar el viaje, porque el viaje es muy importante”.

La derrota del Inter en Múnich, la peor en los 70 años de historia de las finales europeas importantes, fue seguida tres días después por la salida del entrenador Simone Inzaghi para tomar un lucrativo trabajo en el club saudí Al-Hilal.

Pero la temporada del Inter no ha terminado. El primer Mundial de Clubes de 32 equipos ofrece una oportunidad para que Chivu, de 44 años y otrora defensor del Inter que luego pasó seis años entrenando a los equipos juveniles de los Nerazzurri, comience a trabajar varios partidos antes en su nuevo puesto.

“Todavía es la temporada, la temporada pasada”, dijo Chivu con una sonrisa. “No es una nueva temporada, así que estamos aquí para hacer nuestro mejor esfuerzo... Creo que necesitamos honrar esta competencia, porque esto es lo que debería hacerse cuando puedes representar a tu equipo en este tipo de competencia. Sólo hay 32 equipos en el mundo representados aquí, y este es un momento de orgullo para el fútbol mundial”.

Chivu habló con los medios en el hotel del equipo por primera vez desde que la breve búsqueda de entrenador del Inter lo trajo de regreso al club el lunes pasado.

El Inter comienza a jugar en el Mundial de Clubes el martes contra el Monterrey de México en el histórico Rose Bowl de la cercana Pasadena.

El Inter eligió a Chivu a pesar de su falta de experiencia como entrenador.

Nunca había sido un técnico de primer nivel sino hasta febrero pasado, cuando dejó el equipo sub19 del Inter y asumió el cargo en el Parma, que evitó el descenso durante sus 13 partidos a cargo, como 16to de la Serie A. Según se informa, el Inter consideró a Cesc Fàbregas del Como, a Roberto De Zerbi del Marsella y a Patric Vieira del Génova en su búsqueda, pero el presidente del equipo, Giuseppe Marotta, dijo que Chivu fue un favorito en la carrera desde el principio. “Esto no fue un plan B”, dijo Marotta en Los Ángeles. “A pesar de lo que se ha dicho, no hubo confusión. Tomamos nuestra decisión rápidamente, en 24 horas. Solo había algunos pasos burocráticos por completar”. Chivu relató que tuvo que aceptar la llamada del Inter cuando se le ofreció el trabajo después de desarrollar un profundo vínculo con el club. También conoce los detalles del estilo del Inter como para entrenar al equipo actual en Estados Unidos antes de hacer posibles cambios para la próxima temporada. Su lista de 33 jugadores para el Mundial de Clubes incluye a la mayoría de los futbolistas clave de la campaña de la Liga de Campeones, junto con los fichajes de verano Luis Henrique y Petar Sucic, pero sin la presencia del delantero saliente Marco Arnautovic. “Conozco este club y he estado aquí antes, durante muchos años”, dijo Chivu. “En la época que pasé con los sub19, pasé mucho tiempo con estos chicos, así que los conozco. No sé si es difícil para ellos llamarme 'mister' o llamarme por mi nombre. Sé qué tipo de calidad humana tengo dentro de este vestuario y qué puedo aportar”. ___